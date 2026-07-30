Evacúan a 80 personas por fuga de gas natural en Tláhuac

Una fuga en la red de gas natural provocó la evacuación preventiva de al menos 80 personas en la colonia Agrícola Metropolitana, en la alcaldía Tláhuac.

El incidente ocurrió sobre la calle Adriana Sur, donde vecinos alertaron sobre una emanación de gas, lo que movilizó a personal de emergencia y de Protección Civil para atender la situación y evitar riesgos mayores.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la fuga fue controlada sin que se registraran personas lesionadas ni daños colaterales.

Las autoridades mantuvieron el monitoreo del área para descartar riesgos adicionales y permitir el retorno seguro Foto: Especial

Como medida preventiva, se evacuó a 80 personas”, indicó la dependencia en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Los equipos de emergencia realizaron labores de seguridad en la zona, mientras se verificaban las condiciones de la red afectada.

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La SGIRPC detalló que también se notificó a la empresa distribuidora del servicio, Naturgy México, para que efectuara las reparaciones correspondientes y garantizara el restablecimiento seguro de la infraestructura.

Tras controlar la fuga, las autoridades mantuvieron el monitoreo del área para descartar riesgos adicionales y permitir el retorno seguro de los habitantes evacuados.