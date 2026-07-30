PVEM destaca coordinación nacional para consolidar fiscalías especializadas en defensa de las mujeres

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó la coordinación estratégica implementada por el Gobierno de México entre la Secretaría de las Mujeres, las fiscalías estatales y los poderes judiciales de las entidades federativas. Esta articulación institucional busca consolidar la reforma constitucional que mandata la creación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos de violencia contra las mujeres en todo el país, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024.

El instituto político refirió que la iniciativa, impulsada desde su bancada en 2024, coincidió con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que las 32 entidades cuenten con áreas dotadas de mayor sensibilidad y eficacia operativa. La estrategia de trabajo interinstitucional prioriza la armonización legislativa, la actualización de los protocolos de atención y la capacitación continua de los operadores del sistema de justicia, bajo un enfoque de género, interculturalidad y no discriminación.

Representantes de la fuerza política señalaron que la puesta en marcha de esta estructura legal brindará certidumbre en las investigaciones y reducirá el rezago procesal en el país. Sobre el impacto de este mecanismo en las instituciones, el Partido Verde enfatizó que "la correcta implementación de esta reforma permitirá investigaciones más sólidas, una mejor atención para las víctimas y mayor confianza en las instituciones".

Finalmente, la dirigencia del PVEM sostuvo que el despliegue homogéneo de estos órganos especializados en todo el territorio nacional representa un paso determinante para combatir la impunidad y asegurar el acceso oportuno a la justicia. Al respecto, la dirigencia reafirmó su postura al manifestar que "contar con fiscalías especializadas en todo el país es un avance para reducir la impunidad y garantizar a las mujeres un acceso más efectivo a la justicia".