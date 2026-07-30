Evita despojos al revisar estos elementos de seguridad en documentos notariales

Para evitar que la población caiga en manos de las redes de despojo que operan en la capital del país, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México dio a conocer seis medidas de seguridad que se utilizan para prevenir la falsificación de los documentos notariales, sensibilizando así a las personas sobre la importancia de regularizar su patrimonio.

Tras las denuncias públicas por diversos casos de despojo de inmuebles, que ha llevado a que en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina se tengan abiertas mil 846 carpetas de investigación abiertas, tan sólo en lo que va del año, como reveló recientemente la fiscal Bertha Alcalde, el Colegio de Notarios CDMX detalló que las medidas de seguridad aparecen en las hojas testimonio de testamento, incluyen un “kinegrama” o etiqueta de seguridad no removible, similar a un holograma que revela los escudos del Colegio al moverse.

Además de un microtexto de letras muy visibles en los márgenes de ambas caras del testamento, así como una “marca de agua” visible a contraluz, compuesta por tres columnas que muestran el escudo tradicional del Colegio, así como la llamada “matriz de datos”, que es el código bidimensional parecido a un QR para verificar el tipo de documento, la notaría y el nombre del notario.

Jornada notarial en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, habitantes de esta demarcación acuden a realizar trámites. Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

En el sitio oficial del Consejo Notarial se especifica que otra de las medidas de seguridad que se incluye en las hojas testamentarias se trata de “fibras ópticas” o elementos insertos en toda la hoja que se aprecian únicamente al usar luz ultravioleta, además de la “matriz de datos codificada”, equivalente al registro cifrado impreso que documenta la fabricación exacta de la hoja testimonio.

De esta forma, las y los Notarios de la CDMX estamos firmemente convencidos de que la escritura es la principal forma de protección ante el despojo”, remarcó el organismo.

El Colegio de Notarios enfatizó que este delito atenta contra el patrimonio familiar y personal, particularmente de personas adultas mayores y de otros sectores en condiciones de vulnerabilidad social.

Por lo que recordó que el 7 de mayo del año pasado se lanzó la campaña “Escudo Protector”, en la que se alerta a la población sobre la importancia de regularizar el patrimonio mediante la escrituración de los inmuebles, además de inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad.

En un comunicado, el organismo reiteró su compromiso con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho y aseguró que “seguirá con atención el desarrollo de este tema y mantenemos nuestra disposición para colaborar, desde el ámbito de nuestras atribuciones, con las autoridades competentes en el fortalecimiento de los mecanismos de atención y prevención que brinden certeza jurídica a la ciudadanía”.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Además, señaló que se mantienen las jornadas de Consultorías Jurídicas Gratuitas, con cuatro sedes disponibles en la ciudad, las cuales se brindan desde hace 48 años, como un mecanismo para que la ciudadanía acceda a servicios profesionales de alta especialidad y sin costo, con la finalidad de atender las inquietudes y dudas en materia de escrituración de inmuebles.

Mediante la sección “Ubica tu notaría”, la población interesada en servicios notariales podrá identificar a las y los integrantes del Notariado capitalino para evitar gestores o intermediarios, remarcó el Colegio.