Lluvia inunda Hospital de Psiquiatría y afectan departamentos en Tlalpan

La intensa tormenta que azotó la Ciudad de México la tarde de este viernes provocó severas afectaciones en alcaldías del sur, oriente y poniente de la capital.

El agua ingresó al Hospital de Psiquiatría del IMSS San Fernando, inundó al menos 10 departamentos en Tlalpan y alcanzó los andenes de la estación Atlalilco de la Línea 12 del Metro, generando complicaciones en la movilidad y afectaciones en infraestructura.

Hacia las 19:00 horas, una tormenta de fuerte intensidad impactó principalmente las alcaldías Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se reportan inundaciones, encharcamientos y caída de árboles.

Las afectaciones más importantes se concentran, hasta el momento, en Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan.

El Hospital de Psiquiatría resultó afectado Foto: Especial

En esta última demarcación, en el cruce de avenida San Fernando y Fuentes Brotantes, colonia Toriello Guerra, la insuficiencia de la red de drenaje provocó una inundación de aproximadamente 120 metros de longitud y hasta 60 centímetros tirante o altura.

El agua ingresó al Hospital de Psiquiatría del IMSS San Fernando, donde alcanzó una altura de 30 centímetros en algunas áreas. Personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y de Protección Civil realizó labores de limpieza, mientras los niveles descendían gradualmente, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Otra de las zonas más afectadas fue la Unidad Habitacional Bosques Residenciales del Sur, ubicada en Insurgentes Sur y Limantitla, donde la acumulación de basura en la infraestructura hidráulica generó una inundación de hasta un metro altura, en el estacionamiento y acceso principal.

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Al menos 10 departamentos resultaron afectados, en la zona laboran brigadas Protección Civil y del Ejército Mexicano para el retiro de basura y desalojo del agua.

Asimismo, en Insurgentes Sur y Prolongación Insurgentes, colonia Tlalcoligia, se reportó un encharcamiento de aproximadamente 70 metros de longitud con 70 centímetros de tirante. En ese punto, personal de Protección Civil apoyó en el retiro de dos vehículos que quedaron varados por el nivel del agua.

Las lluvias también impactaron la movilidad en el sur de la ciudad, sobre Periférico Sur, a la altura de Calzada de Tlalpan, se registró una inundación de más de 200 metros de espejo de agua y hasta 25 centímetros de tirante, lo que ocasionó severas afectaciones al tránsito vehicular.

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La acumulación de agua también afectó la operación de la nueva Línea 14 del Trolebús, inaugurada apenas el jueves como alternativa de transporte hacia el Estadio Ciudad de México con motivo del Mundial2026.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que, debido a las anegaciones en Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, a la altura de la estación Huipulco, fue necesario implementar un servicio provisional entre el Cetram Universidad y San Benjamín.

En Iztapalapa, usuarios reportaron la inundación de la estación Atlalilco de la Línea 12 del Metro, donde el agua alcanzó los andenes tras varias horas de lluvia intensa en la zona oriente de la capital. Para evitar resbalar o para proteger sus zapatos, algunas personas optaron por proteger su calzado con bolsas de plástico.

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Las precipitaciones también ocasionaron la caída de árboles y ramas en otras zonas de la ciudad.

En Santa Fe, sobre prolongación Paseo de la Reforma y Luis Barragán, alcaldía Álvaro Obregón, servicios de emergencia atendieron la caída de un árbol de siete metros de longitud y 70 centímetros de diámetro, sin que se reportaran personas lesionadas.

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En tanto, en el cruce de 5 de Febrero y Toledo, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, una rama de aproximadamente 18 metros de longitud colapsó sobre cableado de telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que fue retirada en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Ante las condiciones meteorológicas, la SGIRP activó a las 18:00 horas la Alerta Roja para las alcaldías Coyoacán y Tlalpan por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo, con pronósticos de precipitación acumulada de entre 50 y 70 milímetros.

Posteriormente, alrededor de las 19:20 horas, la dependencia actualizó la Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se previeron lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante la tarde y noche de este viernes.