Asesinan a balazos a un hombre en calles de Iztapalapa

Un hombre de entre 40 y 50 años de edad fue asesinado a balazos mientras se encontraba en la vía pública, el crimen se cometió en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en la calle Julio Aldama, entre Pedro Vargas, en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, luego de que se escucharan varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encontraron a un hombre inconsciente con sangre en la cabeza, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) realizaron la valoración del lesionado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de los impactos de arma de fuego.

La zona fue acordonada por policías del sector y se dio aviso al Ministerio Público, así como a personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se tiene información sobre el móvil de la agresión ni datos de posibles responsables, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

*DRR*