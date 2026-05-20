Detienen a “El Daza”, líder de célula criminal vinculada con Unión Tepito

Renat “N”, alias “El Daza”, presunto líder de la célula delictiva UJ40, vinculada con a Unión Tepito, fue capturado en Tlaxcala por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) señalan que integrantes de este grupo criminal presuntamente entregaban tarjetas con números telefónicos y referencias a “El Daza” o “El Daza de la U”, para intimidar y exigir pagos por extorsión a comerciantes del Centro Histórico y de la zona de Tepito.

De acuerdo con la indagatoria, el ahora detenido estaría relacionado con la coordinación del cobro de extorsiones contra locatarios y comerciantes de esa zona de la ciudad.

Para sustentar la investigación, el agente del Ministerio Público reunió entrevistas, análisis de información, evidencia digital y seguimientos técnicos, además de otros datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del imputado en las operaciones de la organización criminal.

Con dichos elementos, la fiscalía capitalina solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión, por el delito de asociación delictuosa agravada.

Foto: Especial

Trabajos de inteligencia permitieron a agentes de la Policía de Incestigación localizar al imputado en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, donde presuntamente se resguardaba y mantenía su centro de operaciones.

Ayer martes, “El Daza” fue detenido en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

La dependencia capitalina informó que continuará con las investigaciones y acciones operativas encaminadas a desarticular grupos generadores de violencia, así como combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

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