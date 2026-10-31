"El Día de Muertos es una rebelión contra el olvido", celebra Clara brugada

Con una convocatoria de cuatro mil participantes, distribuidos en medio centenar de contingentes y comparsas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este 31 de octubre la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos.

El evento reafirmó a la capital del país como un referente internacional en la preservación de las tradiciones dedicadas a la memoria de los ancestros.

Durante la jornada, la mandataria capitalina enfatizó los principales atractivos que visten las vialidades de la metrópoli, entre los que destaca la instalación en el Zócalo de la Catrina más alta del mundo.

Foto Mateo Reyes | Excélsior

Inspirada en la icónica figura de José Guadalupe Posada, la estructura monumental obtuvo el reconocimiento oficial del Récord Guinness tras consolidarse como una representación representativa de la sátira y cultura nacional en el corazón democrático del país.

Asimismo, Brugada Molina resaltó las innovaciones nocturnas implementadas en el Paseo de la Reforma, como el trazado del "camino de luz" mediante figuras lumínicas diseñadas para cautivar a millones de personas durante los festejos.

A la par, se contemplan miles de actividades culturales y tradicionales distribuidas a lo largo y ancho de las diversas alcaldías de la urbe.

Foto Mateo Reyes | Excélsior

Aquí decimos que el Día de Muertos es una rebelión contra el olvido, porque aquí recordamos a los que ya se fueron con alegría, con memoria, con fiesta, desde los altares en las casas, hasta estos grandes festivales que vemos en las avenidas", manifestó la jefa de Gobierno.

Al invitar a residentes y visitantes internacionales a sumarse a las actividades programadas, la titular del Ejecutivo local cerró su mensaje al resaltar la vocación festiva de la capital.