En el día de Kaká, el AC Milan gana el Derby della Madonnina

Bajo las luces de un San Siro que vibraba con las lágrimas de Kaká, el AC Milan salió a ‘comerse’ al Inter y se llevaron del Derby della Madonnina (3-1). Pulisic (4’), Rabiot (10’) y Moreira (43’) anotaron por los Rossoneri; Bastoni (22’) descontó el marcador.

En el 4’, Diego Moreira, recuperado de una lesión, llegó a la línea de fondo y sirvió un centro preciso al área; Christian Pulisic se elevó con timing perfecto y cabeceó al fondo de la red, silenciando de golpe a la afición nerazzurra.

Apenas seis minutos después, el mismo Moreira ejecutó un córner raso y directo; Adrien Rabiot controló, picó con suavidad y el balón rozó el palo antes de entrar. El 2-0 llegaba demasiado pronto para un Inter que aún no había despertado.

El AC Milan ganó ante el Inter en San Siro REUTERS

Alessandro Bastoni respondió de cabeza en el 22’ tras un córner de Calhanoglu desviado por Akanji, pero el empate parecía un espejismo: Maignan salvó un mano a mano casi imposible ante Spence y, en el 43’, Moreira firmó la obra maestra.

Desde más de 20 metros, colocó un zurdazo por encima de la barrera que se coló por el ángulo de Martínez. La segunda mitad fue más ordenada que brillante.

El Inter empujó, generó ocasiones y hasta vio cómo el árbitro señalaba un penalti por un presunto mano de Gila, anulado enseguida por el VAR. El Milan administró la ventaja con inteligencia, dejó que el rival se desgastara y cerró el encuentro sin conceder más.

Noche Rossoneri en San Siro con Kaká al Salón de la Fama

Antes incluso de que el balón rodara, San Siro vivió uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria del club.

Ricardo Kaká, el último Balón de Oro de la Serie A (2007), fue incluido oficialmente en el Hall of Fame rossonero en una ceremonia en el centro del campo. La Curva Sud y todo el estadio se pusieron de pie.

El viejo cántico “Siam venuti fin qua per vedere segnare Kakà” volvió a retumbar. El brasileño, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. Se llevó las manos al rostro, saludó a la grada y, al abandonar el césped, repitió su mítica celebración con los brazos al cielo.

Fue un tributo justo a quien, entre 2003 y 2009, llevó al Milan a conquistar el Scudetto, la Champions de Atenas y el Mundial de Clubes, y que regresó en 2013 para cerrar el círculo. Daniele Massaro le entregó el reconocimiento especial de Tiffany & Co. ante más de 75 mil espectadores.

Kaká, todavía con los ojos húmedos, declaró que era “una noche especial más” en el que siempre fue su hogar. Un día memorable para los rossoneri: primero el homenaje a la leyenda, después la victoria en el derby.