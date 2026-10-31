Hermosa miniatura del Genial Wei-Yi; Liga China

De vez en cuando las condiciones de que se produzca una partida brillante se deben a la diferencia de fuerzas de los antagonistas, a la que el adversario no se rinda, al olfato y sentido estético del maestro que ha conseguido una posición superior,… el gran maestro Wei, Yi, (2,758), se recrea en el juego posicional ante el maestro FIDE de 23 años de edad, Li Guohao (2,318) y crea un final precioso en la séptima ronda de la División A, Liga China, que se realiza en Guandong, con la presencia de 12 equipos integrados por seis jugadores de los cuales cinco saltan a la palestra a medirse en ajedrez clásico al ritmo de 90 minutos, con 30 minutos para el resto de la partida y un añadido de 30 segundos desde el primers jugada. Intervienen maestros de alta clase como el ex monarca mundial Ding, Liren, el ruso Volodar Mundial, de 20 años, campeón mundial de ajedrez rápido, a los 17 años, en Nueva York 2024,-con sorprendentes victorias sobre Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, el polonés Duda, Prggna-, así como el prestigioso GM. magyar Richard Rapport, la prodigiosa Lu, Miaoyi, 16 años, originaria de Beijing, Yu, Yangyi, Lu, Shanglei, Wang, Hao con su indeleble victoria en la isla de Man, Inglaterra.

En el siguiente juego que se realiza en una defensa Caro Kann las negras, en esencia, constriñen a su Rey con sus propias piezas. La centralización, en teoría, hace vulnerable al monarca. La mala defensa del MF es castigada con una ofensiva que se inicia con el sacrificio de una pieza menor y la construcción creativa de una red de mate vistosa.

El juego concluye en 23 movimientos en los que Wei, Yi, noveno jugador del planeta, deja constancia manifiesta de su sentido artístico. Inolvidable su brillante victoria sobre Lázaro Bruzón en el Torneo de Hainan Danzhou en 2016, en aquella Siciliana con extracción del rey y ejecución en el centro del tablero. Li, Guohao abandona una jugadas antes de recibir el mate, pero eso no le resta hermosura a la combinación.

Blancas: Wei, Yi, Jiangsu Team, 2,758.

Negras: Li, Guohao, Jiangxi Feimi Team, 2,318.

Defensa Caro Kann, V. del avance, B12.

R-7, División A de la Liga China, 26–10–2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 La línea principal en el que las negras resuelven el problema del desarrollo del Alfil Dama. 4.Cf3 En término generales se estima que es mucha más fuerte Cc3 con la finalidad de lanzar posteriormente una ofensiva con los peones del flanco de Rey. Naturalmente estos movimientos se efectúan en relación con el conocimiento y predilección del jugador. 4...e6 5.Ae2 Es posible: [5.Ad3 Axd3 6.Dxd3 c5 7.c3=] 5...h6 Acaso más conveniente Cd7 o bien jugar un poco más activo con c5. El movimiento del h6 obedece a la idea de conservar la pareja de alfiles. Pero esto permite mayor desarrollo de las blancas. Posiciones que se han jugado en bullet y blitz en las partidas de Alireza Firouzja 0–1 Magnus Carlsen, 19–07-2023 e Ian Nepomniachtchi 1–0 Haik Yentsyan, 06–02-2024. 6.0–0 Ce7 7.c3 Wei, Yi consolida el centro acaso con el propósito de observar y descubrir los planes del adversario. Juega con la enorme ventaja del conocimiento del juego posicional y fuerza Elo. 7...Cd7 8.a4 a5 Mejor intentar el rompimiento en c5 con el objetivo de ocupar la columna c con la Ta8. 9.Ca3 Observe la mala posición del rey centralizado obstruido por sus propias piezas. Esta posición se ha jugado cerca de un centenar de ocasiones en la práxis profesional con mayor éxito de las blancas. 9...g5?! 10.Cc2 Ag7 11.Ce3± Ag6 [11...Ae4 12.Ad3 Axd3 13.Dxd3 Db6 14.h4±] 12.h4 gxh4? Una mala decisión pues activa las unidades blancas contra el flanco de Rey. 13.Cxh4 Db6 14.b3 [14.Cxg6 Cxg6 15.Ah5 0–0–0 16.f4 Af8 17.Rh1 Rb8 18.f5+-] 14...Ah7 15.Ah5 Cg6 [15...Tc8 16.f4 0–0 17.f5+-] 16.Dg4 Cdf8 17.f4 Dd8 Este movimiento permite a Wei, Yi, rematar la partida en forma brillante en funcion a su imaginación y poder de cálculo combinatorio. [17...0–0–0 18.f5 Cxh4 19.Dxh4 exf5 20.Axf7 Cg6 21.Dh3+-] 18.Chf5 exf5 19.Cxf5 Ce6 20.Cd6+ la jugada intermedia 20...Rf8 [20...Re7 21.Aa3 Rd7 22.Cxf7 Dh4 23.f5 Dxg4 24.Axg4+-] 21.f5 Cxe5 22.dxe5 Axe5 23.fxe6,1-0, Las negras abandonan. Si 23...f6 [23...Dxd6 24.Txf7+ Re8 25.Td7+ Ag6 26.Dxg6+ Rf8 27.Df7++] 24.Aa3 c5 25.Axc5 Dc7 26.Aa3 Db6+ 27.Rh1 Axd6 las blancas darían mate en tres: 28.Txf6+ Re7 29.Dg7+ Rd8 30.Dd7++. 1–0.