Gran desfile de Día de Muertos deleita a más millón y medio de personas

Este sábado se realizó la décima edición del gran desfile del Día de Muertos, evento que comenzó en punto de las 14:00 horas y partió de la glorieta de la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma para culminar en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y que atrajo a más de un millón y medio de turistas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue la encargada de dar el banderazo para el inicio de este desfile en la glorieta de la Diana Cazadora.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades capitalinas, obtenida de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a este evento se dieron cita un millón 600 mil personas.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Desde temprana hora de este sábado, las calles aledañas a la glorieta de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico se vieron abarrotadas por cientos de miles de visitantes que esperaron pacientes la llegada de los muertos.

Un total de 47 contingentes recorrieron las calles de la Ciudad de México y ofrecieron al mundo una pequeña muestra de lo que significa la cultura mexicana.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Asimismo, se contó con homenajes a grandes personajes del país en el plano artístico, como lo son Juan Gabriel y el «Indio» Fernández.

Bailes, música, trompetas, vestimentas peculiares y tradicionales fueron los principales atractivos para el más de un millón y medio de turistas que se dieron cita en la capital mexicana.