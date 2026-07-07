Reparan fugas de agua ocasionadas por grieta en San Juan de Aragón

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que concluyó la reparación de dos fugas de agua de reúso y tres de agua potable ocasionadas por la grieta que se formó en la Avenida José Loreto Fabela, entre la Avenida 510 y la Avenida 508, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Segiagua agregó que está en proceso de reparación de dos fugas más, una de agua potable y otra en la red de agua de reúso.

“Al momento, no se han generado afectaciones en el suministro de agua para la zona y continúan las inspecciones para detectar todas las posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica”, indicó la dependencia.

La grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros y una profundidad identificable de 1.3 metros Foto: Especial

De acuerdo con la revisión realizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) la grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros y una profundidad identificable de 1.3 metros.

“La formación de la grieta no responde a una sola causa, sino a la combinación de las características naturales del sitio como el subsuelo de origen lacustre, el hundimiento gradual del terreno, así como la susceptibilidad de la zona a inundaciones”, indicó.

La rehabilitación final de la vialidad se realiza por la alcaldía Gustavo A. Madero y la Secretaría de Obras y Servicios.

“A fin de garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones viales, se exhorta a la población y automovilistas a evitar acercarse a la zona de trabajo, atender las indicaciones de las autoridades y respetar el acordonamiento”, señaló.