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Reparan fugas de agua ocasionadas por grieta en San Juan de Aragón

La rehabilitación final de la vialidad se realiza por la alcaldía Gustavo A. Madero y la Secretaría de Obras y Servicios

Por: Jonás López

La grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros y una profundidad identificable de 1.3 metros
La grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros y una profundidad identificable de 1.3 metrosFoto: Especial

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que concluyó la reparación de dos fugas de agua de reúso y tres de agua potable ocasionadas por la grieta que se formó en la Avenida José Loreto Fabela, entre la Avenida 510 y la Avenida 508, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Segiagua agregó que está en proceso de reparación de dos fugas más, una de agua potable y otra en la red de agua de reúso.

“Al momento, no se han generado afectaciones en el suministro de agua para la zona y continúan las inspecciones para detectar todas las posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica”, indicó la dependencia.

La grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros y una profundidad identificable de 1.3 metros
La grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros y una profundidad identificable de 1.3 metrosFoto: Especial

De acuerdo con la revisión realizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) la grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros y una profundidad identificable de 1.3 metros.

“La formación de la grieta no responde a una sola causa, sino a la combinación de las características naturales del sitio como el subsuelo de origen lacustre, el hundimiento gradual del terreno, así como la susceptibilidad de la zona a inundaciones”, indicó.

La rehabilitación final de la vialidad se realiza por la alcaldía Gustavo A. Madero y la Secretaría de Obras y Servicios.

“A fin de garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones viales, se exhorta a la población y automovilistas a evitar acercarse a la zona de trabajo, atender las indicaciones de las autoridades y respetar el acordonamiento”, señaló.

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