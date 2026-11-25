Con una baja de 43.3 por ciento en feminicidios y 97 por ciento de judicialización en 2026, el gobierno de la Ciudad de México asumirá la conducción directa de los Centros de Justicia para las Mujeres y ampliará su red de cuatro a al menos 16 sedes, una por alcaldía, que operarán las 24 horas todos los días del año.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina anunció que en 2027 iniciará la construcción de cuatro nuevos centros en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Álvaro Obregón.

Que sean las instituciones las que se organicen alrededor de las mujeres y no las mujeres las que tengan que peregrinar alrededor de las instituciones", afirmó la mandataria.

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Agregó también que "no queremos enseñar a las mujeres a vivir con miedo; queremos transformar las condiciones que producen ese miedo", por lo que anunció un apoyo mensual de dos mil 555 pesos para hijas e hijos de víctimas de feminicidio hasta los 18 años o hasta concluir la universidad.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reportó que, entre 2024 y 2026, la violencia familiar de pareja bajó 20.8 por ciento; el abuso sexual, 20.6 por ciento y la violación 8.9 por ciento, mientras las órdenes de aprehensión por delitos de género subieron 37.6 por ciento, con 33 de 34 feminicidios de este año judicializados.

Reconocer que por muchos años, las instituciones han quedado en deuda con las mujeres, respecto a los procesos de justicia", sostuvo la fiscal.

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La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, informó que la capital se suma a los 12 compromisos nacionales de los Hombres por la Transformación y agrega cinco más, además de impulsar más de cuatro mil talleres del Plan de Acción para una Ciudad Libre de Machismos.

Queremos hombres que rompan con la complicidad, que cuestionen sus privilegios y transformen sus prácticas", señaló.

La secretaria de las Mujeres, Dapnhe Cuevas, destacó que la jornada del 25N contempla más de 300 actividades y módulos itinerantes de abogadas en Centros de Transferencia Modal (Cetram), recordando que "las mujeres sepan que hay un gobierno y que hay una línea telefónica, el *765, a donde poder ir y pedir asesoría, ayuda y acompañamiento".