Gobierno de la CDMX permite instalación de 70 puestos en la Alameda Central

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) permitió la instalación de 70 puestos en la Alameda Central, contra los 190 que se llegaron a acumular.

Así lo informó este domingo la Secretaría de Gobierno (Secgob), a cargo de César Cravioto, que agregó que la política que se aplica no es la de impedir el comercio, sino evitar su desbordamiento.

“Llegó a haber más de 190 comerciantes en la Alameda Central, mientras que el día de ayer (sábado) se permitió la instalación de 70, con el objetivo de evitar que el comercio se desborde. La política del Gobierno de la Ciudad de México no es impedir el comercio, sino evitar su desbordamiento y garantizar el orden en el espacio público”, señaló la Secgob a través de una ficha informativa.

El espacio de la Alameda Central no tiene capacidad para concentrar a 190 comerciantes, acotó.

Agregó que el sábado hubo comerciantes y dirigentes que pudieron realizar sus actividades de venta sin problema tras aceptar los acuerdos.

Y reconoció que existen organizaciones como comerciantes mazahuas y de la Organización Margarita García quienes exigen 30 espacios para venta, cuando se les ofrecieron siete y cinco, respectivamente. Por lo que han protestado con bloqueos de vialidades como Eje Central y Avenida Juárez.

La Secgob reconoció que busca que más organizaciones puedan acceder a este espacio de manera ordenada.

“La Secgob ha solicitado de manera reiterada que liberen la vialidad, a fin de evitar afectaciones a la movilidad y a la población que transita por esta zona. Asimismo, mantiene abierto el diálogo y reitera su disposición para construir acuerdos que permitan atender sus planteamientos y garantizar el orden en la Alameda Central”, señaló.