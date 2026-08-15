Emprenden reordenamiento del ambulantaje en la Alameda Central

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Agencia de Protección Sanitaria, así como de la subsecretaría de programas alcaldías de Ordenamiento, realizó un operativo en la Alameda Central de la Ciudad de México para reordenar el ambulantaje.

El operativo tuvo el objetivo de supervisar comercios ambulantes de alimentos tolerados y permitidos, lo anterior con la intención de verificar que cumplieran con las normas sanitarias vigentes.

En ese sentido, el subsecretario de programas de Alcaldías y Reordenamiento de la vía pública, Adolfo Llubere Sevilla, explicó que el objetivo es reordenar el comercio en la Alameda Central, debido a que se ha registrado una saturación en la zona.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Asimismo, señaló que se han tenido reuniones con los líderes comerciantes de la zona, en las cuales se les explicó que la situación ya era crítica, por lo que era necesario primero verificar de manera sanitaria los comercios de alimentos, así como ordenar la vía.

“Esto ya no da para más o nos regulamos, nos ordenamos, se verifican en materia sanitaria con la Agencia de Protección Sanitaria y en materia de Protección Civil por la secretaría de Gestión de Riesgos. Y en seguridad para todos los usuarios” señaló.