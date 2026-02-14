Gobierno capitalino se deslinda de conflicto entre comerciantes y Rojo de la Vega

La Secretaría de Gobierno capitalina se deslindó del incidente protagonizado por comerciantes contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega e integrantes de su equipo, que dejó diez personas lesionadas, en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La dependencia, a cargo de César Cravioto, recordó que el ordenamiento del comercio en vía pública, así como la entrega de permisos, es una facultad exclusiva de la alcaldía, conforme al Artículo 34, fracción IX, de la Ley Orgánica de Alcaldía.

Recordó que el jueves pasado se registró un bloqueo en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Rivera de San Cosme, por un grupo de comerciantes de la zona.

Operativo previo

Ante esta situación, personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la SecGob se presentó en el lugar “para establecer un canal de diálogo y generar las condiciones necesarias para la liberación de la vialidad”.

Refirió que el bloqueo tuvo como antecedente un operativo efectuado por la alcaldía Cuauhtémoc en dicha zona, “el cual impidió a los comerciantes continuar con su actividad”, explicó que fueron reubicados en ese punto, tras haber sido retirados en 2024 de la Glorieta de los Insurgentes.

Según la SEcGob, Ericka Rodríguez, directora de Mercados y Esteban Velázquez, subdirector de Vía Pública, ambos se la alcaldía Cuauhtémoc, se presentaron el el lugar del bloqueo y se comprometieron a sostener una reunión al día siguiente para revisar la documentación que presentarían los comerciantes.

Sin embargo, el encuentro no se llevó a cabo “lo que derivó en que los vendedores se reinstalaran nuevamente en los espacios disputados”, justificó la Secretaría de Gobierno.

Esto provocó un nuevo operativo de retiro por parte de autoridades de la Cuauhtémoc, durante el cual se registraron confrontaciones entre comerciantes y trabajadores de la demarcación, aseguró la Secretaría de Gobierno.

Gobierno CDMX rechaza violencia

Por el caso se reportaron 10 personas lesionadas, dos de ellas con fracturas, según la carpeta de investigación 00195-02-2026, abierta por los delitos de lesiones dolosas, amenazas, robo calificado y robo a transeúnte.

Entre las víctimas se reportan dos funcionarias, de 29 y 31 años, con lesiones óseas, así como la secretaria particular de la alcaldesa, diagnosticada con una costilla rota.

En un comunicado la SecGob condenó cualquier acto de violencia, reiteró que el diálogo institucional “debe ser la vía para resolver los conflictos relacionados con el uso del espacio público”.

*DRR*