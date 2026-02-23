Sin maquillaje / arlamont@msn.com.mx / 23 de febrero de 2026

EN LA LUNA

¿Que ya es posible hacer reservación para una estancia en la Luna?

R. Sí, es posible. La empresa responsable de esta propuesta es Galactic Resource Utilization Space (GRU Space), una startup de California que asegura estar desarrollando el primer hotel permanente en la superficie de la Luna. Según la compañía, los primeros huéspedes podrían llegar en 2032, siempre y cuando la tecnología, la financiación y las misiones de transporte espacial avancen como esperan.

Para “asegurar” un lugar, GRU Space solicita un depósito de un millón de dólares, totalmente reembolsable sólo si la empresa no logra avanzar a la siguiente fase. Antes de eso, los interesados deben pagar mil dólares no reembolsables para tener derecho a ser invitados a una subasta privada donde se asignarán las primeras estancias. El costo final superaría los 10 millones de dólares por una visita de varios días.

La empresa fue fundada por un joven graduado de Berkeley y combina ambición tecnológica con una estrategia de marketing que ha generado tanto entusiasmo como escepticismo. Aunque el proyecto parece más aspiracional que garantizado, GRU Space insiste en que su hotel lunar será la primera estructura humana diseñada para uso prolongado fuera de la Tierra.

LAS PÁGINAS AMARILLAS

De seguro se acuerda usted de las famosas “páginas amarillas”, ¿de dónde salieron y que pasó con éstas?

R. A finales del siglo XIX, las Páginas Amarillas nacieron por accidente. Un impresor en Wyoming se quedó sin papel blanco y, para no detener el trabajo, usó papel amarillo para terminar un directorio telefónico. El color, lejos de ser un parche improvisado, resultó tan llamativo que las compañías telefónicas lo adoptaron como estándar: hacía más visible la sección comercial y facilitaba vender publicidad. Así, el error se volvió tradición.

Conviene recordar que los primeros directorios telefónicos, hacia 1878, ni siquiera tenían números. Eran simples listas blancas con nombres porque las operadoras conectaban manualmente cada llamada. El directorio comercial —ya amarillo— llegó después, cuando el teléfono empezó a convertirse en herramienta cotidiana y los negocios vieron la oportunidad de anunciarse.

Durante décadas, ese libro grueso y amarillento fue sinónimo de “buscar algo”. Pero su desaparición era inevitable: la búsqueda local migró a internet, los usuarios dejaron de abrir volúmenes enormes y las empresas ya no encontraban rentable imprimirlos. En varios países, la última edición impresa apareció alrededor de 2019, cerrando un ciclo que empezó, irónicamente, por falta de papel blanco.

LA PIEL

¿Por qué es tan importante cuidar la barrera cutánea, comúnmente conocida como “el pellejo”?

R. La mayoría piensa en la piel envejecida sólo por arrugas profundas. En realidad, el proceso empieza en la superficie. Antes de que aparezcan esas líneas la capa externa de la piel pierde su capacidad para retener humedad, ser flexible y mantener un tono uniforme. Con la edad la piel se adelgaza, produce menos aceite y pierde elasticidad. Estos cambios debilitan la barrera cutánea volviéndola vulnerable al sol, la contaminación, el aire seco y los ingredientes agresivos en productos de cuidado.

Cuando la barrera falla, la piel no sólo luce mayor, sino que se siente reactiva, seca y desigual. Deshidratación, mayor irritación, brotes y perdida de brillo son señales comunes. Fortalecerla con hidratantes, ceramidas, acido hialurónico y evitar exfoliantes fuertes previene estos problemas, mantiene la piel saludable y retrasa el envejecimiento visible. Una barrera fuerte es la base de una piel radiante y resistente.