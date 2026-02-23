El audaz y excitante combate Gulko-Timman

Jan Timman dejo un legado extraordinario en sus análisis y en sus partidas que no alcanzaron la imprenta. Los archivos, en las Megabases, con millones de juegos de los grandes representan una mina para el estudio específico de algunas líneas y finales. Me parece muy atractiva la lucha que sostuvo contra el sicólogo soviético Boris Gulko en el Internacional de Sombor, Serbia, Yugoeslavia, primero porque se trata de una lucha dinámica, audaz, por ambas partes, con sacrificios espectaculares de los antagonistas y porque se llega a un final donde el cálculo preciso, profundo y la imaginación y el enorme esfuerzo en el estudio se manifiestan.

Pero hay algo más. Escarbando un poco se observa que la línea que elige Timman si bien ya se presentó en los juegos que sostuvieron Marhall vs Tchigorin en 1901 y Panov-Ragozin, en 1937, como antecedente histórico, ya había utilizado el mismo esquema con negras en el Campeonato de Europa, del Oeste, por equipos, en 1967. Su victoria revela su estilo desde temprana edad, tenía tan sólo 16 años de edad.

En los 70 Timman era uno de los mejores ajedrecistas del planeta y Gulko era uno de los consumados y prestigiosos campeones de la URRS, corona que compartió en Leningfrado 1977 con Iosiff Dorfman. En 1986 Gulko quien sufrió el rigor de la política soviética emigró a los EUA. Es el único jugador que a la fecha que ha ganado campeonatos nacionales de la URSS y Estados Unidos 1994 y 1999, tiene el singular y relevante score a favor de (+3, =4,-1) sobre Garri Kaspárov

Emocionante con final de admirable exactitud y cálculo.

Blancas: Boris Gulko, Rusia.

Negras: Jan Timman, Países Bajos.

Defensa Francesa, V. Winawer, C15.

R-3, Torneo Ivan Parcelic Memorial, Sombor, 26–09–1974. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.Ad2 dxe4 5.Dg4 El lance audaz de Gulko que deja el peón central se orientan a la debilidad de g7. 5...Dxd4 6.0–0–0 h5 7.Dh4 En coincidencia con la Td1 en d8. 7...Ae7 8.Ag5µ De5 9.Cxe4?! f6 10.Cf3 Gulko ataca. y desarrolla piezas. Su ofensiva no es fácil refutar en el tablero. Sobre éste, ni ayer ni hoy hay engines que empleen los antagonistas. Los módulos actuales valoran juego perdido para Gulko, pero quien defiende debe resolver en la compleja lucha. 10...fxg5 11.Cexg5 Df6 12.Ab5+ c6 13.Ac4 b5 Imprecisión de Timman. 14.Axb5 Expresa Timma en su libro El Arte del Análisis que pasó por alto este movimiento. Y que repondió con rapidez. “una jugada así puede ser shock para uno mismo y para el adversario”. Timman pues proyecta aspectos de la lucha sicológico o intuitiva. 14...e5 [14...cxb5 15.De4 Df5 16.Dxa8 Axg5+–+] 15.Ac4 Ag4 16.Dg3 Cd7 17.Cf7!? Ch6 [17...Th7 18.C3g5=] 18.Cxh8 Cf5 Timman responde con un procedimiento ingenioso, activo. atrapa la Dama. 19.Af7+!? Dxf7! El único movimiento que responde a la posición. Jugar el rey conduciría a la derrota. [19...Rd8? 20.Dxe5 Dxe5 21.Cxe5 Axd1 22.Txd1 Con victoria de las blancas.; 19...Rf8 20.Cg6+ Rxf7 21.Cgxe5+ Cxe5 22.Cxe5+µ] 20.Cxf7 Cxg3 21.hxg3 En el duelo de ingenios las blancas alcanzan una posición victorisosa. A cambio de la calidad cuenta con una pieza menor de ventaja y un peón de menos. 21...Rxf7 22.The1 Af6 23.Td6 Tc8 Timman se defiende y reorganiza su ejército para la fase final que va a jugar con magistral precisión. 24.Cd2 Re7 25.Td3 Af5 26.Tb3 Tc7 27.Ta3 Rf7 28.Ta5 –+. 28...g6 29.Cc4 Rg7? 30.Cd6 Rf8 31.Cxf5 gxf5 Las negras han perdido su ventaja decisiva. 32.Th1 Rg7 33.Txh5 Rg6 34.Th1 e4 Una posición tan c ompleja de esta naturaleza no es fácil trazar un plan tanto para la defensa como para el ataque. Los ajedrecistas hacen acopio a sus conocimiento y experiencia. 35.b3?–+ Ad4 36.f3 Ac3 37.Ta4 Cb6 38.Ta6 Td7 39.Td1? Ab2+ 40.Rxb2 Txd1 41.Txa7 Ya es otro juego con superior condiciones de vengtaja. 41...Cd5 42.c4 e3 43.cxd5 e2 44.Te7 e1D 45.Txe1 Txe1 46.dxc6 El final a la altura del gran maestro. 46...Te6 47.b4 Txc6 Dentro del plan de las negras es evitar con cuidado que los peones blancos de flanco dama lleguen unidos a ls sexta. Gulko lo resuelve con el auxilio del rey, 48.b5 Te6 49.Rc3 Rf6 50.Rd4 Re7 51.a4 Rd6 52.a5 Te5 53.Rc4 Tc5+ 54.Rb4 Tc2 55.g4 fxg4 56.fxg4 Txg2 57.a6 Txg4+ 58.Ra5 Rc7 59.b6+ Rc6 60.a7 Rb7 61.Rb5 Tg6 62.Rc5 Th6 0–1

Blancas Paul Milbers.

Negras: Jan Timman,

Defensa Francesa, Variante Winawer, C5.

R-2, Campeonato por Equipos de Europa Oeste, Menores de 20 años, La Haya, 04–07–1967.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.Ad2 dxe4 5.Dg4 Cf6 6.Dxg7 Tg8 7.Dh6 Tg6 8.De3 c5 9.dxc5 Cc6 10.Cge2 Cg4 11.Df4 e5 12.Dxe4 Cxf2 13.Rxf2 Dxd2 14.Ca4 Tf6+ 15.Rg1 Af5 16.Df3 Cd4 17.Df2 0–0–0 18.a3 Aa5 19.b4 Ac7 20.Cac3 Tg8 21.Cd5 Cxe2+ 0–1.