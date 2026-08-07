Fundación Haghenbeck denuncia a funcionarios por omisiones en el Refugio Franciscano

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P. promovió este 6 de agosto de 2026 denuncias formales en contra de diversos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

Las querellas, dirigidas contra la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mónica Vietnika Alegre González; el subprocurador de Protección y Bienestar a los Animales, Francisco Javier García Ramírez, e integrantes del Comité de Transparencia de la dependencia, atribuyen posibles afectaciones a la Hacienda Pública, abuso de funciones, encubrimiento y omisiones graves ligadas al caso del “Refugio Franciscano”.

Las acciones legales fueron radicadas ante la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior de la capital. La acusación sostiene que las autoridades han incurrido en omisiones y probables actos de crueldad animal tras el operativo de rescate ejecutado el pasado 7 de enero de 2026 en Cuajimalpa.

Se señala a la PAOT por congelar denuncias sobre el encierro y falta de atención médica a cientos de ejemplares, además de ignorar la contaminación en la Barranca Echánove y la falta de uso de suelo del albergue.

En el recurso presentado se expone que “los servidores públicos encargados de las funciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de manera dolosa, han paralizado procedimientos administrativos, negándose a ejercer sus facultades de inspección, vigilancia y ejecución de actos de autoridad”.

Asimismo, la organización acusa al Comité de Transparencia del organismo de emitir acuerdos de reserva total para ocultar los actuados en torno al considerado peor evento de maltrato animal registrado en la Ciudad de México. Ante los hechos, la fundación exigió al Ministerio Público la pronta integración de la carpeta de investigación y la posterior judicialización del caso ante un Juez de Control.