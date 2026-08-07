Avance contra despojo en CDMX es escaso: víctimas; piden que plan se cumpla

El pliego petitorio presentado a las autoridades por parte de la Comisión de Participación Comunitaria de la colonia Del Valle ha tenido algunos avances, entre ellos la detención de Virginia "N" y su hija Diana "N", así como el aseguramiento del inmueble del muralista Jorge González Camarena. Sin embargo, para las víctimas estos resultados siguen siendo escasos y consideran que todavía faltan muchas de las acciones solicitadas, entre ellas un cambio en el marco jurídico para atender este delito.

Que contemple una agilización en el tema de la restitución, porque ese es un grave problema. La restitución tarda mucho porque pierden los expedientes, porque no salen a tiempo las consultas o como se le diga, pero pierden los expedientes y 'alentan' el tiempo en la espera de que la víctima se desgaste porque a muchos se les va la vida y el dinero en tratar de recuperar lo que es de ellos, de manera lícita, su patrimonio, su casa", expresó Alicia Camps, integrante de dicha comisión y vecina de la alcaldía Benito Juárez.

En entrevista con este diario, celebró el nuevo mecanismo presentado por las autoridades capitalinas para prevenir y combatir los despojos, aunque subrayó que "no sirve de nada la ley de saliva y del papel si no se aplica", por lo que insistió en que las medidas anunciadas deben traducirse en resultados para las víctimas.

Aplicar la ley, la principal exigencia de las víctimas

Camps puntualizó que lo importante es que las leyes se apliquen y que la principal petición de los vecinos de la demarcación son acciones concretas de las autoridades para que todas las personas afectadas puedan recuperar su inmueble.

"Ojalá que no se quede en saliva y papel porque lo importante de las leyes es que se apliquen, no que pasen a ser ley muerta, no, entonces no podemos ni queremos soltar el tema", dijo a este diario Alicia Camps.

Buscan homologar leyes entre CDMX y Edomex

Por otro lado, adelantó que trabaja en una iniciativa de la mano con Arturo Santana Alfaro, hijo de doña Carlota, quien propuso la ley. Explicó que, con base en lo sucedido a su madre, buscan la manera de homologar las leyes del Estado de México con las de la Ciudad de México en materia de despojo.

Plantean agilizar la restitución de inmuebles

El objetivo, señaló, es que la restitución de los inmuebles sea de una manera más rápida y expedita. Asimismo, lamentó que actualmente pueden transcurrir hasta seis meses para demostrar que un inmueble pertenece a la víctima, situación que, afirmó, prolonga el proceso y representa un desgaste para quienes buscan recuperar su patrimonio de manera legal.

*mcam