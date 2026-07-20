Gobierno de la CDMX llama al diálogo en conflicto de Refugio Franciscano

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (Secgob) hizo un llamado al diálogo y la conciliación en el conflicto del Refugio Franciscano.

En un comunicado, la Secgob, cuyo titular es César Cravioto, afirmó que el Gobierno capitalino reiteró su compromiso con la legalidad y rechazo a la violencia.

“El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la legalidad, la convivencia pacífica y el respeto a los mecanismos institucionales para la atención y resolución de controversias. Asimismo, rechaza cualquier acto de violencia o acción que vulnere la integridad de las personas o cause daños al patrimonio de cualquier organización o comunidad.

El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con la legalidad, la convivencia pacífica y el respeto a los mecanismos institucionales para la atención y resolución de controversias. Asimismo, rechaza cualquier acto de violencia o acción que vulnere la integridad de las personas o cause daños al patrimonio de cualquier organización o comunidad.

Se hace un llamado a privilegiar el diálogo, la conciliación y las vías institucionales como herramientas fundamentales para la construcción de acuerdos y la solución pacífica de los conflictos”, indicó.

La Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno informó que ha mantenido comunicación permanente y cercana con el patronato del Refugio Franciscano A.C., luego de los hechos ocurridos el domingo en sus instalaciones, donde se registró el ingreso de personas sin autorización y daños al interior del inmueble.

“De acuerdo con la información proporcionada por el propio patronato, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, autoridad competente encargada de realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio patronato, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, autoridad competente encargada de realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

La Subsecretaría continuará brindando acompañamiento institucional y mantendrá comunicación con las y los representantes del Refugio, a fin de dar seguimiento a las acciones que se deriven de la denuncia presentada y contribuir, en el ámbito de sus atribuciones, a la atención de la situación”, señaló.

Encapuchados atacan el Refugio Franciscano

Por Andrés Mendoza

La asociación Refugio Franciscano A.C. denunció que un comando de aproximadamente 20 personas con armas de fuego ingresó por la fuerza a su albergue, alrededor de las 3:00 horas del domingo.

En un comunicado, la asociación acusó que los agresores sometieron y privaron de la libertad temporalmente al cuidador del lugar, identificado como Javier, a quien despojaron de dinero en efectivo, su celular y una pantalla de TV mientras lo obligaban a recorrer los terrenos.

Simultáneamente, el grupo de choque utilizó marros, cortadoras eléctricas y motosierras para iniciar el desmantelamiento físico y la demolición de las estructuras que albergan a los animales.

En el documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como a sus voluntarios, amigos, y la sociedad en general, la organización civil aseguró que la destrucción total del inmueble fue interrumpida gracias al arribo de elementos de la policía local, provocando la huida apresurada de los operadores.

En el sitio se abandonó equipo táctico, herramientas de construcción y víveres, entre ellos un paquete comercial a nombre de Derek Luciano Gutiérrez Órdorica, un individuo al que el refugio señala por haber recibido transferencias previas de la Fundación Haghenbeck superiores a los 20 millones 850 mil pesos.

Recibimos el mensaje y acusamos de recibo: la Fundación Haghenbeck claramente nos ha mandado el mensaje de que son capaces de todo, de cometer delitos, de utilizar golpeadores armados, de dar dinero para cometer violencia y destruir nuestro albergue”, señaló la A.C.

Este episodio forma parte de un prolongado litigio civil y de propiedad que mantienen ambas instituciones desde hace varios años.

El núcleo del conflicto radica en la posesión y los derechos del predio donde se asienta el Refugio Franciscano en la Ciudad de México, el cual resguardaba a cientos de animales en situación de abandono.

Por una parte, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama A.C. ha reclamado la titularidad legal del terreno a través de los tribunales correspondientes, argumentando irregularidades en el uso del espacio y solicitando el desalojo formal del santuario.

En contraparte, los administradores del Refugio Franciscano defienden su permanencia legítima y acusan que los intentos de recuperación del inmueble se han ejecutado mediante montajes legales, presiones administrativas y financiamiento de actos violentos que ponen en riesgo la integridad de los animales y del voluntariado.

Los representantes legales de la Fundación Haghenbeck no han emitido una postura respecto a los señalamientos de la irrupción ni sobre las supuestas evidencias materiales vinculadas a sus estados financieros dejadas en el lugar del ataque.

El Refugio urgió a que las autoridades tomen cartas en el asunto.

La Fundación Haghenbeck ha actuado de manera impune, cometiendo delitos, haciendo montajes que destruyen vidas de seres sintientes, financiando violencia en contra del Refugio Franciscano”.