Encapuchados asaltan y destruyen a medias el Refugio Franciscano

La asociación Refugio Franciscano A.C. denunció que un comando de aproximadamente 20 personas con armas de fuego ingresó por la fuerza a su albergue, alrededor de las 3:00 horas del domingo.

En un comunicado, la asociación acusó que los agresores sometieron y privaron de la libertad temporalmente al cuidador del lugar, identificado como Javier, a quien despojaron de dinero en efectivo, su celular y una pantalla de TV mientras lo obligaban a recorrer los terrenos.

Reproducir La organización acusó a la Fundación Haghenbeck de enviar a un grupo de más de 20 personas armada.

Simultáneamente, el grupo de choque utilizó marros, cortadoras eléctricas y motosierras para iniciar el desmantelamiento físico y la demolición de las estructuras que albergan a los animales.

En el documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como a sus voluntarios, amigos, y la sociedad en general, la organización civil aseguró que la destrucción total del inmueble fue interrumpida gracias al arribo de elementos de la policía local, provocando la huida apresurada de los operadores.

En el sitio se abandonó equipo táctico, herramientas de construcción y víveres, entre ellos un paquete comercial a nombre de Derek Luciano Gutiérrez Órdorica, un individuo al que el refugio señala por haber recibido transferencias previas de la Fundación Haghenbeck superiores a los 20 millones 850 mil pesos.

La A.C. vinculó la agresión con la Fundación Haghenbeck; los atacantes estaban preparados para quedarse, pues llevaban bolsas de dormir. Especial

También hallaron cajas con alambre de púas. Especial

“Recibimos el mensaje y acusamos de recibo: la Fundación Haghenbeck claramente nos ha mandado el mensaje de que son capaces de todo, de cometer delitos, de utilizar golpeadores armados, de dar dinero para cometer violencia y destruir nuestro albergue”, señaló la A.C.

Este episodio forma parte de un prolongado litigio civil y de propiedad que mantienen ambas instituciones desde hace varios años.

El núcleo del conflicto radica en la posesión y los derechos del predio donde se asienta el Refugio Franciscano en la Ciudad de México, el cual resguardaba a cientos de animales en situación de abandono.

Por una parte, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama A.C. ha reclamado la titularidad legal del terreno a través de los tribunales correspondientes, argumentando irregularidades en el uso del espacio y solicitando el desalojo formal del santuario.

De acuerdo con el acta de los hechos, los agresores sometieron y privaron de la libertad temporalmente al cuidador del lugar. Especial

En contraparte, los administradores del Refugio Franciscano defienden su permanencia legítima y acusan que los intentos de recuperación del inmueble se han ejecutado mediante montajes legales, presiones administrativas y financiamiento de actos violentos que ponen en riesgo la integridad de los animales y del voluntariado.

Los representantes legales de la Fundación Haghenbeck no han emitido una postura respecto a los señalamientos de la irrupción ni sobre las supuestas evidencias materiales vinculadas a sus estados financieros dejadas en el lugar del ataque.

El Refugio urgió a que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“La Fundación Haghenbeck ha actuado de manera impune, cometiendo delitos, haciendo montajes que destruyen vidas de seres sintientes, financiando violencia en contra del Refugio Franciscano”.