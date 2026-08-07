Cae pareja con armas y droga en Miguel Hidalgo; operaban red de extorsión en el Centro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decomisaron dos armas largas color negro, tres cargadores, un arma corta con seis cartuchos útiles, tres bolsas con metanfetamina sólida, 100 dosis de la misma sustancia, un kilogramo de marihuana, 100 dosis adicionales del vegetal y tres teléfonos celulares durante la ejecución de una orden de cateo en un predio ubicado en la calle Lago Chapala, de la colonia Anáhuac Primera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El operativo coordinado con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, respaldado por la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), derivó en la detención de un hombre de 55 años y una mujer de 22 años. La intervención judicial fue otorgada por un Juez de Control tras desahogarse las investigaciones de gabinete y campo desplegadas por los agentes, quienes mantuvieron vigilancias fijas, móviles y discretas en el inmueble al identificarse que era utilizado para almacenar armamento y comerciar estupefacientes.

A través de un cruzamiento de datos posterior al aseguramiento, la SSC identificó el perfil delictivo de los imputados: "Adicionalmente, tras realizar un cruce de información se supo que ambos detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia que opera principalmente en la zona centro de la capital del país dedicada a la venta y distribución de narcóticos y extorsión".

Tras dar lectura a sus derechos constitucionales, los policías pusieron a los aprehendidos, las armas y los narcóticos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones. El inmueble quedó bajo sello y resguardo de la policía capitalina.