Oposición ve insuficiente estrategia del gobierno de Brugada contra el despojo

La estrategia que presentó el miércoles pasado la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contra el despojo es limitada, pues no plantea una revisión de perfiles de funcionarios a quienes los ciudadanos han acusado de estar coludidos con los quienes invaden predios, aseveraron Diego Garrido, diputado local del PAN, Tania Larios del PRI, y Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano.

Por ejemplo, desde Tesorería sale información clave de qué predios no han pagado el predial, y los invasores van y checan si esos predios están abandonados o ¿En qué estado se encuentran? Y luego vienen los despojos”, detalló Garrido a este diario.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX. Foto: Especial.

Mientras que Larios comentó: “falta algo muy importante: tendría que haber cero tolerancia a los funcionarios coludidos con los despojadores”.

Piden investigar a funcionarios y fortalecer la actuación policial

Esas dependencias son el Registro de la Propiedad de la Ciudad de México, los juzgados, la Tesorería, pero también la policía, coincidieron los legisladores.

En ese sentido el diputado Mario Sánchez, del PAN, destacó que en casos en los que los ciudadanos piden ayuda de la policía en el momento justo en que le están invadiendo la casa, u horas después, los policías no intervienen.

“Esa es su chamba, pero no la hacen, muchas veces no quieren, porque en algunos casos están coludidos, no quiero generalizar”.

Al respecto, Torres y Larios señalaron que en la ciudad urge un protocolo de actuación de la policía “por que si no, en el momento en que el policía no interviene, allí empieza la impunidad de los despojos”.

Morena defiende la estrategia; oposición cuestiona su viabilidad

En contraste, el diputado local de Morena, Paulo García, consideró que la estrategia de Brugada demuestra voluntad política de combatir el flagelo del despojo y la Unidad de Análisis Criminal y la Agencia de Judicialización Rápida, que forman parte de la propuesta permitirán atender los casos “de forma más expedita”.

Sin embargo, el panista Sánchez expuso “ya existe la FIDAMPU, que tiene como una de sus atribuciones atender despojos, el gobierno local sólo le está cambiando los nombres a las instituciones, no están proponiendo una estrategia que de fondo resuelva el problema”.

Restitución de viviendas genera dudas entre legisladores

García destacó que Brugada planteó restituir las casas invadidas en 15 días, sin embargo, Larios criticó “pero no han dicho cómo van a lograr regresarlas en 15 días”, y el panista Sánchez argumentó que, para lograrlo, habría que contratar más personal.

Larios consideró que el gobierno debe hacer una lista especial de las casas que fueron despojadas hace una o dos décadas, y que no han sido restituidas a sus dueños legítimos para que la autoridad “le responda a esas familias”.

*mcam