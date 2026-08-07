Prevén lluvias fuertes, granizo y posible caída de ceniza en CDMX este 7 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió el Boletín Meteorológico para este viernes 7 de agosto de 2026, advirtiendo sobre condiciones propicias para lluvias fuertes a muy fuertes, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la capital del país.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 07:00 horas, se pronostica un ambiente cálido con cielo mayormente nublado. El periodo de mayor severidad del tiempo se contempla entre las 15:00 y las 22:00 horas, esperándose precipitaciones acumuladas de 15 a 49 mm. Asimismo, se prevén vientos de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.

En cuanto al comportamiento térmico para las próximas 24 horas, la temperatura máxima se ubicará en los 23 °C en la alcaldía Venustiano Carranza durante la tarde, mientras que la mínima descenderá a los 14 °C en la misma demarcación durante la mañana.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reportó que el Índice de Aire y Salud registrado a las 06:00 horas se mantiene en calidad Buena para los principales contaminantes (O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀ y PM₂.₅).

Respecto a la actividad del volcán Popocatépetl, el semáforo de alerta se encuentra en Amarillo Fase 2. Las autoridades informaron que, en caso de emisión de ceniza, la pluma se dirigiría hacia el Oeste-Noroeste, por lo que la ceniza se desplazaría en dirección a la Ciudad de México. Se aconseja a la población mantenerse atenta a las recomendaciones y avisos del Sistema de Alerta Temprana.