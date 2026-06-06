Fuga de gas afecta a habitantes de vivienda en Álvaro Obregón

En una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón, nueve personas: siete mujeres y dos hombres, resultaron con afectaciones por inhalación de gas, tras la ruptura de un cilindro de gas.

El incidente se registró en un inmueble ubicado en la calle Paso Patria esquina Paso del Rey, en la colonia La Mexicana, tras la ruptura de la manguera y del regulador de un cilindro de gas LP con capacidad para 45 kilogramos.

Al lugar arribaron elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes controlaron la fuga; sin embargo, los habitantes del inmueble presentaron afectaciones en las vías respiratorias.

Foto: Especial

Personal de Protección Civil de la alcaldía valoró a los afectados en el lugar y se descartó su traslado a algún hospital, debido a que la afectación fue menores, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en sus redes sociales.

En tanto, personal de la dependencia realizó el lavado del área con jabón y cloro, debido al derrame de metil mercaptano, un compuesto orgánico de origen natural que se utiliza como aditivo para dotar de olor al gas natural o al gas LP.