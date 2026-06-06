¿Qué ocurrió en el Hospital Xoco para que fuera desalojado?

Unos 300 trabajadores que participan en las labores de remodelación del Hospital General de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, fueron evacuados de manera preventiva la tarde de este sábado, luego de que se reportara un fuerte olor a gas al interior del inmueble.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, tras la alerta, equipos especializados acudieron al hospital localizado en el cruce de Eje 1 Poniente y Bruno Traven, en la colonia General Anaya, para llevar a cabo una inspección.

Luego de una revisión exhaustiva, la dependencia informó que no se localizó ninguna fuga de gas ni otra situación que representara peligro dentro del complejo hospitalario.

Como medida preventiva, cerca de 300 empleados que realizan trabajos de remodelación fueron desalojados temporalmente, mientras se efectuaban las verificaciones de seguridad.

Protección Civil precisó que personal operativo permaneció en el sitio Foto: Especial

Una vez concluida la inspección y descartado cualquier riesgo, los trabajadores regresaron a sus actividades de manera normal.

Protección Civil precisó que personal operativo permaneció en el sitio para emitir recomendaciones en materia de protección civil, así como reforzar las medidas preventivas durante el desarrollo de las obras que se realizan en el hospital.