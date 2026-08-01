Circe Camacho destaca avances en atención a deudas históricas en Xochimilco

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, aseguró que su administración trabaja para saldar deudas históricas con los habitantes de la demarcación, como el acceso al agua potable y la regularización de asentamientos, al tiempo que denunció la desaparición de expedientes relacionados con 40 parajes irregulares y advirtió que “nada la detendrá para seguir gobernando”.

Al rendir este sábado 1 de agosto su segundo informe de actividades, a 760 días del cambio de gobierno derivado de la elección del 2 de junio de 2024, Camacho Bastida destacó que una de las deudas históricas que está atendiendo es darle certeza jurídica a miles de pobladores de 40 predios irregulares en la montaña, quienes han tenido que esperar más de dos décadas para tener derecho sobre su propiedad.

Sin embargo, durante el acto realizado en la explanada de la alcaldía, la edil sostuvo que los documentos necesarios para avanzar en los procesos de regularización fueron sustraídos de las oficinas públicas.

Que se escuche bien y claro: a los expedientes de los 40 asentamientos les salieron patitas y se mudaron de la alcaldía a una casa particular”, acusó.

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Explicó que encontraron convenios sin firmas, sustracción de documentos oficiales, planos sin validación y dictámenes técnicos pendientes.

Los asistentes respondieron con consignas de “¡Fuera José Carlos!”, en alusión al exalcalde José Carlos Acosta.

Camacho aseguró que, pese a las irregularidades detectadas, se estableció una coordinación permanente con integrantes de la Comisión de Evaluación para reconstruir jurídicamente los procedimientos y avanzar en la firma del convenio de ordenamiento territorial para los habitantes de los 40 asentamientos ubicados en la zona de la montaña.

Después de años de rezago e incertidumbre, por fin estamos logrando concluir el proceso administrativo y jurídico para avanzar en la firma del convenio”, afirmó.

La alcaldesa, que estuvo arropada por militantes de los partidos del Trabajo y del Verde, defendió además la política de regularización de asentamientos y enfatizó que “en Xochimilco nadie es irregular”.

Como parte de esa estrategia, anunció que se inició, en coordinación con el Instituto de Geografía de la UNAM, estudios de afectación urbana y ambiental en otros 40 asentamientos humanos, proyecto para el que se destinaron 45 millones de pesos.

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En materia de servicios urbanos, otra de las principales deudas históricas, dijo que se está atendiendo el acceso al agua potable.

En este rubro, detalló que se reorganizó el programa de distribución de pipas para reducir tiempos de espera, gastos y actos de corrupción, además de que se duplicó el número de pipas de reparto, al pasar de 14 a 30 unidades.

Entre octubre de 2025 y abril de este año, se realizaron 46 mil 767 viajes de reparto, equivalentes a 422 mil 839 metros cúbicos de agua potable distribuidos en la demarcación.

Aunque reconoció que todavía existen comunidades con carencias en el suministro, se comprometió a mantener las acciones para garantizar el acceso al líquido.

La edil destacó, además, avances en materia de atención a denuncias ciudadanas y en el rubro de bienestar social, salud y educación.

Y aprovechó para anunciar que este año comenzará la construcción del primer Hospital General de Xochimilco, así como el inicio de la construcción de la primera universidad pública en la alcaldía.

No solo es la salud, no solo son los servicios y los asentamientos; también tenemos derecho a la educación y a que nuestras universidades estén aquí”, expresó.

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En seguridad, refirió la puesta en marcha del primer Centro de Control y Comando (C2) de la demarcación, acompañado de la instalación de cámaras de videovigilancia.

Por primera vez Xochimilco tiene su propio C2. Es una inversión histórica en tecnología que nos permitirá estar más preparados para proteger a nuestra comunidad”, sostuvo.

Camacho reconoce obstáculos

Al cierre de su mensaje, y luego de que algunos asistentes corearan “¡Reelección, reelección!” y “¡No estás sola!”, Camacho Bastida reconoció que gobernar Xochimilco “no ha sido fácil” y ha implicado enfrentar diversos obstáculos, entre ellos el reciente proceso de revocación de mandato, el cual consideró parte de una campaña de violencia política de género.