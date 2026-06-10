¡Frenan cigarros pirata! Semar segura 1.2 millones en el AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguró un cargamento de un millón 200 mil cigarrillos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante labores de control, revisión e inspección de carga internacional.

Operativo

La mercancía ingresó al país vía aérea procedente de Taiwán y tenía como destino la Ciudad de México. El embarque fue declarado de manera genérica como “mercancía diversa”, lo que activó una revisión documental y física más detallada por parte de personal especializado de la aduana.

60 mil cajetillas

Durante la inspección se localizó una carga integrada por 100 cajas, con un peso bruto total de mil 976 kilogramos. En su interior fueron identificados 6 mil paquetes tipo flip top, equivalentes a 60 mil cajetillas y a un total de un millón 200 mil cigarrillos.

Decomiso

Tras el hallazgo, las autoridades aduaneras aplicaron las medidas de control correspondientes y realizaron las consultas necesarias para verificar posibles derechos de propiedad intelectual relacionados con la marca detectada en el cargamento.

La ANAM señaló que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo, revisión documental e inspección física que se mantienen en la Aduana del AICM para frenar el ingreso irregular de mercancías al país.

Desde septiembre de 2025 a la fecha, dicha aduana ha asegurado 156 mil 643.8 kilogramos de cigarros ilícitos, como parte de los operativos dirigidos a contener el tráfico y la comercialización irregular de productos de tabaco.

Las acciones, de acuerdo con las autoridades, buscan fortalecer los mecanismos de supervisión en los puntos de entrada al territorio nacional, principalmente mediante herramientas de gestión de riesgo, verificación documental e inspección de mercancías que arriban por las aduanas del país.