Fraudes concentran 84% del dinero de acuerdos reparatorios en CDMX

Los fraudes son los delitos que generan los mayores montos por acuerdos reparatorios en la Ciudad de México, al punto de que un solo caso aportó 84% del dinero reportado entre enero y septiembre de este año, informó Claudia Priego Custodio, directora general de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En entrevista con Excélsior, Priego explicó que dicho asunto, derivado por una fiscalía de delitos financieros, recaudó mil 900 millones de pesos, contribuyendo a alcanzar los 2 mil 251 millones de pesos recuperados para las víctimas en lo que va del año.

La cifra representa un alza de 229 por ciento respecto a los 685 millones de pesos de todo 2025.

Acuerdos reparatorios aumentan en la Ciudad de México

Al 15 de septiembre de 2026 se registraron 5 mil 678 acuerdos reparatorios, un 124 por ciento más que los 2 mil 540 de 2024 y 59.8 por ciento superior a los 3 mil 553 de 2025.

Tras los fraudes, los robos sin violencia y los daños culposos generan más dinero, aunque el comportamiento “es muy variado”. Además, el monto acumulado muestra el peso de este tipo de acuerdos en la reparación para las víctimas.

Las amenazas son el delito más atendido, pero suelen implicar compromisos de no contacto. Priego destacó que los recursos van directo a los afectados: “La Fiscalía no tiene servicio de caja”.

Los MASC atienden delitos por querella, culposos y patrimoniales sin violencia, con plazos de cumplimiento de hasta tres años.

MASC atienden a miles de personas y víctimas

La reparación también contempla restitución de bienes o disculpas públicas. Durante 2026, las Unidades de MASC han atendido a 35 mil 211 personas y beneficiado a 8 mil 279 víctimas.

Como parte de la estrategia institucional, se creó la Dirección General de MASC, se abrieron 25 nuevas oficinas en 13 alcaldías y operan más de 40 equipos especializados.

Priego urgió a difundir estos mecanismos, pues el 45 por ciento de las invitaciones no son atendidas por desconocimiento de la ciudadanía. Por ello, la difusión busca que más personas conozcan estas alternativas.

*mcam