Fiscalía CDMX suspende de su cargo a ‘Lady Pepitas’ por conducta indebida

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que suspendió temporalmente de su cargo a una trabajadora que fue apodada en redes sociales como ‘Lady Pepitas’, luego de que fue grabada insultando a una oficial afuera del Estadio Olímpico Universitario, en CU.

De acuerdo con el reglamento interno de la Fiscalía capitalina, las conductas atribuidas a la persona investigada podrían constituir afectaciones a la imagen institucional, así como un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

Por lo anterior, el organismo indicó que este viernes 20 de marzo se le notificó personalmente la medida de suspensión temporal a la servidora pública en su centro de trabajo. Previamente, el miércoles 18 de marzo, se le informó por conducto de su superior jerárquico y mediante correo electrónico institucional.

La trabajadora involucrada será sujeta al procedimiento disciplinario ante el Consejo de Asuntos Internos, instancia que determinará si existe responsabilidad administrativa y, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a la gravedad de los hechos, las cuales pueden incluir desde amonestación hasta destitución del cargo.

¿Quién es Lady Pepitas?

Servidora pública suspendida por Fiscalía CDMX. Especial

Verónica Domínguez, identificada en redes sociales como “Lady Pepitas”, fue grabada afuera del Estadio Olímpico Universitario. Las imágenes que se hicieron virales en redes sociales muestran a la mujer en una discusión con un policía.

Durante el intercambio de palabras, la mujer le dice en tono despectivo a la policía que lo graba: "a ustedes los sacaron de vender pepitas", expresión que generó diversas reacciones en redes sociales.

La grabación, de corta duración, fue compartida inicialmente en cuentas de denuncia ciudadana y posteriormente replicada en diversas plataformas. En el material se observa a la mujer dirigiéndose al elemento de seguridad en tono confrontativo.

Debido a que Domínguez se desempeñaba como auxiliar del Ministerio Público, la Fiscalía en un inicio informó que abrió un procedimiento interno para revisar su actuación como servidora pública.

¿Qué dijo la servidora pública?

Tras el video que se hizo viral, Verónica salió a dar declaraciones y dijo que cudió a la zona del estadio porque sus hijos estaban siendo agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con su declaración, el video difundido no muestra el contexto completo de lo ocurrido. Indicó que su llegada fue en un tono inicial distinto al que se observa en la grabación.

Señaló que la interacción incluyó expresiones que, según su versión, no fueron registradas en el video que se viralizó y denuncia haber recibido amenazas de muerte además de mencionar las afectaciones a su estado emocional derivado de la difusión del video.

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