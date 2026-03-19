'Lady Pepitas' da su versión de lo ocurrido en Estadio CU ¡Me destrozaron mi carrera!

Verónica Dominguez, conocida en redes sociales como ‘Lady Pepitas’, dijo en entrevista que ella llegó al estadio de Ciudad Universitaria porque sus hijos estaban siendo agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y que el video que circula en redes sociales no refleja lo que pasó esa noche.

La mujer quien se desempeñaba como auxiliar del Ministerio Público, dijo que ella llegó de manera cordial con la oficial, pero que en el video no sacan todo el contexto:

Ella fue la que me empezó a insultar, pedí que le devolvieran sus pertenencias a mis hijos, pero la policía me contestó que ella era el Mando y que no le iban a regresar nada”, además lo hizo con palabras soeces, añadió.

El día de los hechos, en el video se escucha decir a Verónica Dominguez:

No me hables de tú porque no somos iguales. Yo sí fui a la escuela, a ustedes los quitaron de vender pepitas".

Los detalles

Detalló que sus hijos sí estaban en servicio, que los golpearon y les quitaron sus pertenencias, que incluso hay un video donde se ve la brutalidad con que los tratan.

La llamada Lady Pepitas Especial

La servidora pública asegura que por esta situación ha recibido mensajes de odio y hasta amenazas de muerte en redes sociales, además de que siente que le destrozaron su carrera, su familia y su vida.

La Fiscalía Capitalina ya investiga

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ya inició una investigación administrativa contra la funcionaria por presunta discriminación.

La Unidad de Asuntos Internos de la FGJ indicó en una ficha informativa: “De acuerdo con la información recabada hasta el momento, la persona involucrada es una servidora pública adscrita a la institución. Por ello, se abrió un caso para investigar y esclarecer lo ocurrido.

“De confirmarse los hechos que se observan en el video, la funcionaria podría ser sujeta a las sanciones disciplinarias correspondientes”, advirtió la dependencia.

La Fiscalía CDMX afirmó que no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable.

Mujer Policía dicen que la discriminó

La policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fue enfrentada por la llamada ‘Lady Pepitas’ señaló que el fin de semana tras el partido de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario fue discriminada por la funcionaria pública, por lo que presentó una denuncia ante las autoridades ministeriales y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) en la Ciudad de México.

El presunto acto discriminatorio contra la oficial de la SSC ocurrió luego de que personal de seguridad privada pidió el apoyo a los policías auxiliares que mantienen el despliegue del Operativo Estadio Seguro, para retirar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad que agredían a otros asistentes, entre ellos dos con discapacidad auditiva.

“Los uniformados escoltaron a las personas a la salida del estadio cuando, la mujer que aparece en el video y que, al parecer, es familiar de los aficionados, se comportó de forma agresiva y lanzó algunas palabras discriminatorias a una de las oficiales”, señaló la dependencia.

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