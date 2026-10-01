Proponen colocar módulos de atención contra violencia sexual en los Cetram

Ante las situaciones de acoso y violencia sexual, que afectan en particular las mujeres y adolescentes en Centros de Transferencia Modal (Cetram), el diputado Ernesto Villarreal Cantú propuso que se establezcan módulos de atención de primer contacto en esos espacios públicos.

La iniciativa para reformar las leyes de Movilidad y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia propone que cada Cetram cuente con, al menos, un módulo visible, accesible y debidamente señalizado para que las mujeres agredidas puedan recibir orientación y atención inicial.

También se plantea que se les facilite asesoría jurídica, acompañamiento y canalización ante las autoridades correspondientes.

Imaginemos algo que no tendría por qué ocurrir, pero ocurre: una mujer está esperando el transporte, alguien le toca sin su consentimiento, la acosa, persigue o amenaza. Entonces comienzan una segunda angustia: ¿Quién responde? ¿Esto le toca al Metro? ¿A quién busco? ¿Dónde denuncio?”, argumentó el diputado.

Comentó que cuando algo sucede "sí puede hacer una enorme diferencia saber que existe un lugar al cual acudir y que, una vez solicitada la ayuda, las instituciones se hacen cargo para acompañar el resto del camino”.

El petista comentó que esta iniciativa nació a propuesta de las integrantes del “Colectivo Mujeres en la Lucha Social”, quienes participaron en el “Parlamento de Mujeres 2026”, que organizó el Congreso capitalino.

La iniciativa será remitida a las Comisiones Unidas de Movilidad, Sustentable y Seguridad Vial y la de Igualdad de Género, para su análisis y dictamen.