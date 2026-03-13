Filtran VIDEO de ataque a ex líder sindical del ISSSTE; fue a dos manos

Un video de cómo ocurrió exactamente el ataque a tiros en contra del ex líder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla fue filtrado en redes sociales y ahí se observa cómo el hombre que iba en su camioneta Jeep Grand Cherokee, color negro era perseguido por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Sobre la calle John F. Kennedy y ya a unos metros de llegar a la lateral del Periférico Sur, Ciudad de México, los sujetos se le emparejan y del lado del conductor disparan en repetidas ocasiones, provocando que Victoria Ranfla perdiera el control, y su vehículo ‘brincara’ desde los carriles centrales hacia los laterales en fracciones de segundo.

Así fue el ataque @c4jimenez

Se observa quién dispara primero

En las imágenes difundidas en la cuenta @c4jimenez se ve cómo en la moto Italika van dos sujetos, uno de ellos viste una chamarra roja, se trata del acompañante y es quien dispara primero. Conduciendo la moto va un individuo de chamarra azul y es el segundo tirador, se observa cómo justo en la esquina acciona el arma.

Tras el ataque los individuos huyen por los carriles laterales del Periférico. En tanto la camioneta cruza, invade los carriles centrales y termina impactándose primero contra el muro de contención y después contra otro automóvil particular que circulaba por la zona.

Así fue el ataque @c4jimenez

Usaron una moto con reporte de robo

Datos señalan que la motocicleta utilizada para cometer el crimen era robada, se trata de una Italika negra con permiso, que tenía reporte de robo desde el 27 de febrero de 2026. Más tarde fue localizada abandonada aproximadamente a un kilómetro del lugar donde ocurrió el ataque, en la alcaldía Tlalpan.

Las investigaciones por el asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE siguen para dar con los asesinos y conocer las causas del ataque.

Identifican a ex líder sindical

La identidad de la víctima fue confirmada poco después del ataque por familiares que acudieron al lugar tras enterarse de lo ocurrido. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, y actualmente analiza testimonios, videos y evidencia pericial para tratar de identificar a los responsables directos y determinar si en la planeación participaron más personas.

@c4jimenez

Luis Miguel Victoria encabezó el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE entre 2013 y 2022, periodo en el que participó en distintas negociaciones laborales y representó a miles de trabajadores.

Hasta ahora nadie ha sido detenido por el certero crimen.

*bb