Metro hoy: Revisión en vías causa caos en Línea A; también hay quejas en la 3

El Metro da servicio diariamente a más de cuatro millones de usuarios. Te presentamos el avance, la saturación, el servicio y todos los pormenores que ocurren en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 13 de marzo de 2026.

Este día, usuarios se quejan de retrasos en algunas líneas, como la A, que va de Pantitlán a La Paz, misma en donde el Metro reportó que agilizaría la circulación luego de que se realizó una revisión en la zona de vías.

Además, también hay quejas en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, en donde indican que no pasan trenes; autoridades del Metro aseguran que no hay ningún incidente y solo es afluencia alta por la hora.

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 6:09 horas, el Metro informó que el paso de los trenes es constante en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y B, principalmente, en donde reportó afluencia controlada.

Nueva Línea 1 y Línea 3

Desde el pasado 16 de noviembre de 2025 se encuentran abiertas todas las estaciones de la Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec (dirección Observatorio, incluidas las tres que estaban pendientes: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Por otra parte, autoridades adelantaron que la Línea 3 del Metro requiere una modernización urgente, debido a las fallas que presenta constantemente.

Autoridades dieron a conocer que los trabajos en la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad iniciarían a finales de enero 2026, aunque esto no sucedió.

A los usuarios que se verían afectados por esta situación, se les pidió no adelantarse y esperar a que se dé la información oficial sobre el plan de trabajo, puesto que hasta ahora no se prevén cierres.

