¿Febrero loco y marzo otro poco? Clima por horas para este viernes 13 en CDMX

Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió el pronóstico del clima para este viernes 13 de marzo y detalló por horario a qué grados se llegará durante el día y las condiciones que habrá.

Desde la tarde del pasado jueves 12 de marzo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en la alcaldía Tlalpan.

El pronóstico indicó temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 13 de marzo.

Clima por horas hoy en CDMX, ¿lloverá?

Clima en CDMX. Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

De acuerdo con el Boletín Meteorológico para la Ciudad de México, este viernes amaneció con ambiente frío y cielo despejado, después del mediodía se espera ambiente cálido a caluroso, incrementando a nublados, lluvias ligeras con chubascos y posible actividad eléctrica.

Los vientos serán de componente Norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por las previsiones del clima, Protección Civil recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la misma dependencia.

Por horas, se espera:

9:00: 14 grados, soleado

12:00: 22 grados, soleado

15:00: 24 grados, parcialmente nublad o

18:00: 22 grados, con ligeras lluvias

21:00: 19 grados, nublado

¿Cómo se encuentra la calidad del aire?

Calidad del aire en CDMX. Especial

En el reporte de las 8:00 horas de este viernes, de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, se indica que el índice de aire y salud es aceptable este día.

Los contaminantes que se encuentran en el aire son PM2.5, con riesgo a la salud ‘moderado’.

Casi todas las estaciones se encuentran con calidad del aire ‘buena’; la única que está en aceptable esta mañana es Tlalnepantla.

¿Por qué se dice febrero loco y marzo otro poco?

El dicho señala que febrero suele tener cambios bruscos de clima —días soleados que de pronto se vuelven fríos, lluvias inesperadas o fuertes vientos— y que marzo continúa con esa inestabilidad, aunque en menor medida.

En otras palabras:

Febrero “loco”: porque el clima cambia mucho de un día a otro.

Marzo “otro poco” : porque esos cambios todavía se sienten antes de que llegue la primavera con más estabilidad.

¿Por qué ocurre esto?

Meteorológicamente, en estos meses ocurre una transición entre estaciones:

El invierno aún no termina completamente.

Empiezan a entrar masas de aire más cálidas .

También pueden llegar frentes fríos tardíos .

La mezcla de estos sistemas provoca días muy distintos entre sí: frío por la mañana, calor al mediodía, viento o lluvia por la tarde.

*mvg*