¿Febrero loco y marzo otro poco? Clima por horas para este viernes 13 en CDMX

Protección Civil de la CDMX emitió el pronóstico del clima para este viernes 13 de marzo y detalló por horario a qué grados se llegará y las condiciones que habrá.

Por: Monserrat Vargas

Clima en CDMX.Cuartoscuro / Rashide Frias

Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió el pronóstico del clima para este viernes 13 de marzo y detalló por horario a qué grados se llegará durante el día y las condiciones que habrá. 

Desde la tarde del pasado jueves 12 de marzo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en la alcaldía Tlalpan. 

El pronóstico indicó temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 horas y las 08:00 horas del 13 de marzo. 

Clima por horas hoy en CDMX, ¿lloverá?

Clima en CDMX.Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

De acuerdo con el Boletín Meteorológico para la Ciudad de México, este viernes amaneció con ambiente frío y cielo despejado, después del mediodía se espera ambiente cálido a caluroso, incrementando a nublados, lluvias ligeras con chubascos y posible actividad eléctrica. 

Los vientos serán de componente Norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por las previsiones del clima, Protección Civil recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la misma dependencia. 

Por horas, se espera:

  • 9:00: 14 grados, soleado
  • 12:00: 22 grados, soleado
  • 15:00: 24 grados, parcialmente nublado
  • 18:00: 22 grados, con ligeras lluvias 
  • 21:00: 19 grados, nublado

¿Cómo se encuentra la calidad del aire?

Calidad del aire en CDMX.Especial

En el reporte de las 8:00 horas de este viernes, de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, se indica que el índice de aire y salud es aceptable este día. 

Los contaminantes que se encuentran en el aire son PM2.5, con riesgo a la salud ‘moderado’. 

Casi todas las estaciones se encuentran con calidad del aire ‘buena’; la única que está en aceptable esta mañana es Tlalnepantla. 

¿Por qué se dice febrero loco y marzo otro poco?

El dicho señala que febrero suele tener cambios bruscos de clima —días soleados que de pronto se vuelven fríos, lluvias inesperadas o fuertes vientos— y que marzo continúa con esa inestabilidad, aunque en menor medida.

En otras palabras:

  • Febrero “loco”: porque el clima cambia mucho de un día a otro.
  • Marzo “otro poco”: porque esos cambios todavía se sienten antes de que llegue la primavera con más estabilidad.

¿Por qué ocurre esto?

Meteorológicamente, en estos meses ocurre una transición entre estaciones:

  • El invierno aún no termina completamente.
  • Empiezan a entrar masas de aire más cálidas.
  • También pueden llegar frentes fríos tardíos.

La mezcla de estos sistemas provoca días muy distintos entre sí: frío por la mañana, calor al mediodía, viento o lluvia por la tarde.

*mvg*

