Así se preparan Binomios K9 de los Zorros para enfrentar desastres en la CDMX

Con un estado de fuerza conformado por 20 binomios especializados, el Grupo Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) mantiene una capacitación permanente y rigurosa para intervenir en labores de búsqueda, rescate y localización de personas ante sismos, colapsos estructurales o emergencias en zonas de difícil acceso.

El subinspector José Luis Juárez, responsable de la unidad canina, detalló que el equipo opera bajo cuatro especialidades fundamentales: rastreo de artefactos explosivos, detección de narcóticos, búsqueda de personas vivas atrapadas bajo escombros y localización de restos humanos.

Ante la imprevisibilidad de los desastres naturales, las prácticas diarias simulan escenarios adversos en espacios confinados, así como operativos de rastreo en áreas abiertas como el Ajusco y Los Dinamos.

Para integrar las filas de la corporación, los ejemplares, sin importar si son de raza o mestizos, deben cumplir con un perfil que incluye alta sociabilización, disposición al trabajo bajo presión y agilidad en entornos de alto riesgo.

El vínculo entre perros y manejadores

Sobre el enlace operativo, Juárez enfatizó: “El vínculo que se genera debe ser muy fuerte para que el perro trabaje de manera óptima en conjunto con su binomio (…) si el perro siente seguridad de su manejador, el perro va también atrás de él”.

Asimismo, destacó el rol crucial que desempeñan durante los rescates: “son nuestros ojos, son nuestras narices y a través de ellos como podemos localizar a las posibles víctimas”.

Para garantizar el bienestar animal, el rendimiento físico y mental se regula estrictamente en campo.

Cada periodo operativo se calcula en un promedio de 30 minutos, evaluando de forma constante el clima y el terreno.

Capacitación y cuidado durante los operativos

Si el perro nos llegara a presentar algún tipo de cansancio, de fatiga, ya sea mental o física, se retira del lugar, se deja descansar por el doble de tiempo de trabajo o en su caso tenemos otros binomios más esperando para relevar, si fuera el caso”, puntualizó.

Finalmente, la corporación exhortó a la ciudadanía a mantener planes familiares de protección civil, tener lista una mochila de emergencia con documentos oficiales y confiar en la preparación de los cuerpos de respuesta capitalinos.

*mcam