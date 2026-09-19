Sobrevivientes exigen reabrir investigación de 19S

A nueve años del 19S, sobrevivientes del colapso en Álvaro Obregón 286 pidieron a la Fiscalía General de Justicia reanudar la carpeta de las causas de la caída del edificio.

Las víctimas sostienen que la autoridad no valoró elementos sobre si la empresa Álvaro Obregón S.A. de C.V. contaba con licencia y memoria de cálculo estructural para construir siete niveles o sólo seis.

La tragedia dejó secuelas en los empleados de las consultoras S-peak y ResponSable, en el piso siete.

Gwenaelle Gerard, fundadora de ambos negocios, recordó cuando logró ponerse a salvo con su bebé de cuatro meses brincando al edificio contiguo, maniobra en la que sufrió la fractura de sus talones.

“En 15 segundos alcanzamos la escalera de emergencia, pero algunos no lo lograron (...) fue cuando el edificio se cayó y nosotros quedamos ahí suspendidos en la escalera”, narró en entrevista con Excélsior.

(Al brincar al edificio de al lado)explotaron mis dos talones (…) me operaron, tuve ocho meses de terapia física para poder volver a caminar y desde entonces tengo dolores”.

Francisco Vázquez perdió la pierna derecha, otros sufrieron lesiones permanentes y tres compañeros, Karenina Rodríguez, Jesús Carrasco y Deyanira Curiel, murieron.

En 2018, el Corporativo Rivas & Asociados presentó una denuncia penal a nombre de 12 afectados.

Eunice Rivas, representante del despacho y defensora de derechos humanos, argumentó que ni el gobierno capitalino ni la Cuauhtémoc cuentan con el expediente completo de la obra que acredite los planos estructurales y de mecánica de suelos para un séptimo nivel.

El asesor jurídico de las víctimas, Alfonso Garzón, señaló que la fiscalía envió la carpeta al no ejercicio de la acción penal en 2018 y en 2021, pero ambas fueron impugnadas para exigir una indagación exhaustiva.

El director de Carrasco Abogados y representante de la inmobiliaria, José Luis Carrasco, aseveró que la licencia contemplaba estacionamiento en planta baja más seis niveles, siete en total, y que la cimentación fue diseñada para dicho peso y afirmó que la carpeta fue archivada.