FGJ y UNAM capacitan a personas buscadoras; taller para diferenciar restos

La Fiscalía General de Justicia (FGJ), en colaboración con la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENaCiF) de la UNAM, puso en marcha el curso especializado Diferenciación preliminar en campo: hueso y diente humano vs. no humano.

Esta capacitación está dirigida a personal institucional, familias y colectivos, como parte de las acciones prioritarias del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El objetivo central es dotar a quienes participan en las jornadas de búsqueda de las herramientas técnicas necesarias para optimizar los hallazgos en territorio.

Esta iniciativa surge del convenio firmado el 11 de diciembre de 2025 y se integra a los 30 compromisos que conforman la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

El curso, impartido por especialistas de la ENaCiF, brinda herramientas técnicas para identificar de manera preliminar si un indicio es de origen humano, lo que permite preservarlo correctamente, documentarlo y canalizarlo oportunamente a los servicios periciales, fortaleciendo los procesos de identificación.

Durante la sesión inaugural, Rocío Maldonado de la Fuente, en representación de la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, destacó que la coordinación académica entre la Máxima Casa de Estudios y la fiscalía es fundamental para brindar un acompañamiento digno y profesional a las familias de las víctimas.

La jornada de capacitación consta de cuatro sesiones estratégicas.

La primera de ellas se llevó a cabo el lunes, mientras que las siguientes sesiones están programadas para el 23 de marzo, así como el 6 y 20 de abril.

Con estas acciones, la FGJ busca no sólo reforzar sus capacidades técnicas, sino también garantizar que las labores de búsqueda en campo cumplan con los más altos estándares científicos, reduciendo los tiempos de respuesta y fortaleciendo la ruta de justicia para las familias y colectivos de la capital.