A casi 11 años de la muerte de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, una jueza del Sistema Tradicional, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, reclasificó el delito de feminicidio a homicidio doloso y sentenció a 11 años de prisión a Gabriel Eduardo Galván Figueroa, señalado como responsable de la muerte de la estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La resolución fue emitida este martes, al concluir el juicio contra el hombre, quien fue detenido en octubre de 2023 en Ciudad del Carmen, Campeche. De acuerdo con lo determinado por la juzgadora, el tiempo de la condena comenzará a contabilizarse desde el momento de su detención.

La decisión representa un revés para la familia de Marichuy, que buscaba que el crimen fuera sancionado como feminicidio y que se impusiera la pena máxima por este delito, cuya clasificación habían conseguido incorporar a la carpeta de investigación en 2020.

Sin embargo, al concluir el proceso judicial, la jueza determinó reclasificar los hechos como homicidio doloso y establecer una pena de 11 años de prisión.

Gabriel "N", responsable del homicidio de Marichuy

Apenas la semana pasada, Yesenia Zamudio, madre de la joven, había solicitado públicamente a las autoridades que se impusiera la pena máxima por feminicidio, luego de casi una década de exigir justicia para su hija.

Enfrentamiento con colectivo

La resolución provocó molestia entre los familiares de Marichuy, quienes al salir de la audiencia protagonizaron una riña con integrantes del colectivo No Más Presos Inocentes, que acudieron para respaldar al sentenciado.

Ante el conflicto, elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que mantenían un dispositivo de resguardo en las inmediaciones del penal, intervinieron para evitar que las agresiones escalaran.

María de Jesús Jaimes Zamudio tenía 19 años y estudiaba Ingeniería Petrolera en el IPN cuando ocurrieron los hechos, en enero de 2016.

La joven cayó desde el quinto piso de un edificio ubicado en la zona de Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, después de una presunta agresión sexual. Permaneció hospitalizada y falleció el 25 de enero de ese año.

Disculpa pública

En un inicio, las autoridades manejaron su muerte como un posible suicidio, versión que su madre rechazó desde el principio y contra la que emprendió una larga batalla para que el caso fuera investigado como feminicidio.

Durante las investigaciones también fue señalado un profesor del IPN, identificado como Julio Iván Ruiz Guerrero, quien, de acuerdo con los antecedentes del caso, permanece pendiente de ser localizado.

Las omisiones institucionales fueron documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), que emitió una recomendación contra autoridades del IPN y del gobierno capitalino por las irregularidades en la atención e investigación del caso.

Posteriormente, el Instituto Politécnico Nacional ofreció una disculpa pública a la familia y reconoció deficiencias en sus mecanismos de prevención y atención de la violencia de género.