Conciertos, talleres y recorridos culturales gratuitos integran la cartelera semanal de Cuauhtémoc

Con conciertos, conversatorios, talleres artísticos y actividades comunitarias para todas las edades, la Alcaldía Cuauhtémoc presentó su cartelera cultural correspondiente a la semana del 8 al 14 de junio, con una programación gratuita que se desarrollará en diversos espacios públicos y culturales de la demarcación.

Las actividades buscan acercar la cultura a vecinas, vecinos y visitantes mediante una oferta diversa que incluye música en vivo, recorridos culturales, talleres y encuentros comunitarios, por instrucción de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, se precisó.

Entre los eventos programados destaca el conversatorio “Salud sexual y reproductiva: cuerpo, amor y placer”, que se realizará el 9 de junio en la Casa de Cultura Alfonso Reyes.

También se llevará a cabo un concierto de guitarra en el Audiorama del Parque México y la actividad multidisciplinaria “Mural en Movimiento” en el Sitio de Memoria de la Roma Norte.

Además, se contempla una visita cultural al Museo de la Charrería dirigida a personas adultas mayores, así como la presentación de la Orquesta Juvenil Ollin Yoliztli y una nueva edición de “Tardes de Bolero” en el Ágora de Tlatelolco.

En tanto, durante el próximo fin de semana se desarrollarán talleres de artes escénicas para infancias y juventudes con discapacidad, sesiones de risoterapia, actividades comunitarias y la entrega del reconocimiento “Al Vecino Distinguido”, además del taller de iniciación a la gráfica “Improntas”, que tendrá lugar en la Casa de Cultura Santa María la Ribera.

A estas actividades se suman los talleres permanentes que se imparten en los distintos recintos culturales de la alcaldía, entre ellos Danza Fitness Boliviana y Títeres y Aventuras, dirigidos a públicos de diferentes edades.

En un comunicado, la alcaldía invitó a vecinos y a la ciudadanía en general, a consultar la programación completa y participar en las actividades culturales gratuitas con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria y el acceso a la cultura.