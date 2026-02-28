Entre casas de campaña y cobijas, fans acampan en el Zócalo para ver a Shakira

Con casas de campaña, cobijas, cartones para aislar el frío y sombrillas para resistir el sol, decenas de fanáticos de Shakira, desde la madrugada del sábado comenzaron a formar fila y levantar campamentos improvisados para asegurar un lugar en primera fila en el concierto concierto gratuito, con el que la colombiana cerrará su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Sobre el camellón junto a la sede del gobierno capitalino, a la salida de la estación Zócalo del Metro, personal del gobierno capitalino entregó pulseras numeradas para controlar el acceso y permitir que quienes llegaron primero permanezcan en la zona durante la noche y entren antes que el resto a la explanada.

Jonathan, de 21 años y su novia fueron los primeros en llegar, aún con sueño y rodeados de mochilas y cobertores, narraron a Excélsior que llegaron desde las primeras horas de este sábado, directo del concierto que la cantante ofreció la noche del viernes en el Estadio GNP, en la ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

“Nos venimos corriendo después del concierto y armamos el camping con nuestros amigos. Queremos estar hasta adelante”, relató Jonathan.

Explicó que su vínculo con la música de la artista colombiana viene desde la infancia.

“Yo conecto con Shakira desde que estaba con mi mamá, cuando ponía sus canciones en la casa, escuchaba Antología, La intuición. Ahora estar aquí con mi novia acampando es otra forma de conectar con ella”, dijo.

Ambos jóvenes viven en la Ciudad de México, él en Venustiano Carranza y ella en Benito Juárez, llegaron con un grupo de nueve amigos, con quienes planea pasar la noche en el lugar.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

“Trajimos cobijas, cojines, agua, todo. El sol está fuerte, pero en la madrugada hace mucho frío”, dijo mientras mostraba la pulsera con el número uno, que les garantiza ingresar primero.

Filas que crecieron en horas

La fila comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana, para las 14:00 horas, el número de fans ya superaba el centenar.

Entre ellos está Laura, de 48 años de edad, quien viajó desde Cuautla, Morelos, junto con su esposo Ángel.

“Vamos a pasar aquí la noche. Trajimos cobijas, almohadas y cartón para pasar la noche. Veníamos preparados”, contó entre risas.

La pareja recibió la pulsera número 32 y esperan que el esfuerzo valga la pena cuando se abran los accesos.

Fans de todas las generaciones

La fila reúne seguidores de distintas edades: adolescentes acompañadas por sus madres, parejas que crecieron escuchando a la cantante en los años noventa y familias completas decididas a resistir el frío de la madrugada.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 01 de marzo la ciudad registrará temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que Protección Civil emitió Alerta Amarilla, principalmente para zonas altas.

“Trajimos una cobijita para el frío; si baja la temperatura, nos abrazamos”, dijo entre risas, Angélica, de 27 años de edad, proveniente del Estado de México.

“Cuando supe que Shakira iba a ser gratis en el Zócalo pensé en venirme a acampar desde antes”, agregó, junto a su hermana menor.

A unos metros, otra asistente, de 50 años, explicó que acudió con sus hijas adolescentes.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

“Ellas escuchan a Shakira por mí. Hay que aguantar el frío, si hace mucho, nos ponemos a bailar”.

El espectáculo, programado para las 20:00 horas, es financiado por Grupo Modelo con motivo de su centenario. La logística y seguridad está a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y participarán más de seis mil 500 funcionarios.

Las autoridades proyectan la asistencia al concierto de más de 300 mil personas.

