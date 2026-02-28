Busto de Cuauhtémoc es ubicado en explanada del Templo Mayor, a 501 años de su muerte

En el 501 aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, su busto fue colocado este 28 de febrero en la explanada del Museo del Templo Mayor, en el Centro Histórico, durante las honras fúnebres con las que el Gobierno capitalino reconoció al último huey tlatoani mexica.

En medio del canto de caracolas, incienso y copal, la ceremonia fue encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien afirmó que la figura del gobernante mexica permanece viva en la memoria colectiva y en los pueblos originarios.

A 501 años de su muerte, Cuauhtémoc sigue en pie (…); en esta ciudad sigue viva su memoria”, expresó previo a la develación de la efigie.

Busto de Cuauhtémoc

Busto de Cuauhtémoc en la explanada del Templo Mayor. Especial

El busto, una escultura realizada a finales del siglo XIX por el artista mexicano Jesús F. Contreras, permaneció durante años sobre avenida Madero y 5 de Mayo, a contraesquina de la Catedral Metropolitana.

Originalmente, la pieza formaba parte de un proyecto escultórico impulsado entre 1894 y 1895 para colocar monumentos dedicados a personajes célebres a lo largo de Paseo de la Reforma. Sin embargo, el plan no se concretó y el busto se ubicó dentro del perímetro del recinto religioso.

En 2007, tras las remodelaciones realizadas en la Plaza de la Constitución, fue reubicado a un costado del Zócalo, cerca del cruce de Plaza de la Constitución y Correo Mayor.

A poco más de cinco siglos de que Cuauhtémoc fuera ejecutado y ahorcado en un árbol de pochote, por orden de Hernán Cortés, este sábado su imagen regresó simbólicamente al pie del Templo Mayor, el recinto sagrado que representó el poder mexica, enfatizó la jefa de Gobierno.

Este lugar es el lugar de nuestros ancestros; en los antiguos cantares se dice que el canto guarda la verdad. El canto es memoria, el canto es raíz y Cuauhtémoc es canto: el canto de un pueblo que resiste, el canto de una historia viva”, señaló.

CDMX, territorio ancestral

A pesar de que la capital del país es hoy una de las grandes metrópolis del mundo y corazón político, económico y cultural de América, la jefa de Gobierno destacó que la CDMX “también sigue siendo un territorio ancestral, lugar de encuentro de grandes civilizaciones del continente, y esta escultura que hoy develamos guarda un mensaje profundo”, dijo.

En su oportunidad, la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma Bouchan, dio la bienvenida a la efigie, a un sitio más cercano al corazón de la antigua Tenochtitlan.

Con este acto, agregó, “se resignifica la memoria histórica del último tlatoani”.

Este lugar es el lugar de nuestros ancestros; en los antiguos cantares se dice que el canto guarda la verdad. El canto es memoria, el canto es raíz y Cuauhtémoc es canto. El canto de un pueblo que resiste, el canto de una historia viva”, concluyó Clara Brugada.

*mvg*