Policía de CDMX muere tras derrapar e impactar su moto contra maquinaria

Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, que viajaba en una motocicleta, perdió la vida la mañana de este sábado, luego de derrapar y estrellarse contra una máquina utilizada para trabajos de reencarpetamiento, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX).

El incidente ocurrió en el cruce de Vía Tapo Exprés y Bordo de Xochiaca, en la colonia Arenal Cuarta Sección.

Al sitio acudieron policías capitalinos tras recibir el reporte de un incidente vial, emitido por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte.

En el lugar, los oficiales encontraron una motocicleta azul impactada contra maquinaria pesada empleada en labores de mantenimiento del asfalto.

A unos metros se hallaba un hombre inconsciente, quien portaba uniforme de la Policía Bancaria e Industrial, con visibles manchas de sangre, por lo que solicitaron apoyo médico de inmediato.

Paramédicos que acudieron al punto diagnosticaron al elemento de la PBI sin signos vitales.

El área fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Investigación administrativa interna

Muere en accidente vial policía de CDMX. Especial

En tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos efectuaron labores de limpieza sobre la cinta asfáltica para retirar la maquinaria y el vehículo siniestrado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se dio parte al Ministerio Público para integrar la investigación y que la Dirección General de Asuntos Internos inició una indagatoria administrativa interna, además de brindar acompañamiento a los familiares del elemento fallecido para los trámites correspondientes.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, las causas precisas del derrape.

*mvg*