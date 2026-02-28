¿No vas al Zócalo? Aquí puedes ver GRATIS y en vivo la transmisión del concierto de Shakira en CDMX

La Ciudad de México se prepara para una noche histórica. Shakira eligió el Zócalo capitalino para poner el broche de oro a la etapa latinoamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, en un evento gratuito que promete reunir a cientos de miles de personas.

El Gobierno de la CDMX confirmó la fecha tras semanas de negociaciones, consolidando el espectáculo como uno de los conciertos masivos más esperados del año. La Plaza de la Constitución se transformará en un gigantesco foro musical para recibir a la intérprete de “Hips Don’t Lie” y “Las Mujeres Ya No Lloran”.

¿A qué hora empieza el concierto?

De acuerdo con la información oficial difundida en redes sociales y comunicados, el concierto arrancará a las 20:00 horas del domingo 01 de marzo.

¿Dónde ver EN VIVO el concierto de Shakira GRATIS?

Si no puedes asistir al Zócalo de la CDMX habrá opciones para disfrutar el espectáculo desde casa.

El concierto será transmitido en vivo y de manera gratuita por Canal 6, lo que permitirá que millones de personas sigan cada momento del show en tiempo real.

Shakira en el GNP Luis Gutiérrez

Además, autoridades capitalinas adelantaron que podrían habilitar transmisiones digitales a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura, ampliando el alcance del evento a nivel nacional e incluso internacional.

Esta alternativa convierte el espectáculo en un evento accesible para todos, reafirmando el carácter público y masivo del concierto.

Pantallas gigantes: otras opciones para vivir el show

Para quienes quieran sentir la energía colectiva sin estar exactamente en la plancha del Zócalo, el gobierno capitalino instalará pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos.

En los alrededores inmediatos del Zócalo habrá pantallas en:

20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

En el escenario, los trabajos se realizan para instalar el equipo de audio Foto: José Antonio García | Excélsior

Pero la experiencia también se extenderá hacia otras zonas emblemáticas de la ciudad, como:

Avenida Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Las autoridades invitaron especialmente a familias con menores de edad a acudir a sedes como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, donde el ambiente será más controlado y accesible.

Operativo de seguridad y transporte

Para garantizar un evento seguro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un operativo de aproximadamente 4,000 elementos en el perímetro del Centro Histórico.

En el escenario, los trabajos se realizan para instalar el equipo de audio Foto: José Antonio García | Excélsior

Se instalarán filtros de revisión en accesos clave como:

20 de Noviembre

Pino Suárez

Madero

Quedará prohibido el ingreso con objetos punzocortantes, aerosoles, bebidas alcohólicas y mochilas de gran tamaño.

En cuanto a movilidad, el Sistema de Transporte Colectivo Metro ampliará su horario hasta las 02:00 de la madrugada en las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 para facilitar el desalojo tras el concierto.

Shakira en el GNP Luis Gutiérrez

Las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende permanecerán cerradas desde el mediodía del viernes, por lo que se recomienda planear rutas alternas.

Un concierto que promete hacer historia

No es la primera vez que el Zócalo alberga un espectáculo multitudinario, pero la expectativa que genera Shakira coloca este evento en otra dimensión. La artista colombiana ha mantenido una conexión especial con el público mexicano a lo largo de su carrera, y cerrar su gira latinoamericana en el corazón político y cultural del país es un gesto simbólico de enorme peso.

Para quienes no puedan estar físicamente en la Plaza de la Constitución, la transmisión en vivo y gratis permitirá formar parte de esta noche histórica.

AAAT*