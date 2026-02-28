Cae trabajador por presunto robo de 50 mil pesos en empresa de Polanco

Un hombre de 42 años de edad, fue detenido por policías de la Ciudad de México tras ser señalado por el robo de 50 mil pesos en efectivo al interior de una empresa ubicada en la colonia Polanco Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El aseguramiento ocurrió en un inmueble localizado en el cruce de avenida Moliere y calle Campos Elíseos a donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte de robo emitido por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre un presunto robo.

Una empleada alertó a la policía

En el sitio, una empleada explicó a los policías que minutos antes detectó la falta de 50 mil pesos en efectivo que se encontraban dentro de la oficina del director administrativo.

La mujer aseguró que, tras revisar distintas áreas del edificio, el dinero fue localizado dentro del gabinete asignado a uno de los trabajadores.

Cayó en contradicciones

A solicitud de la denunciante, los uniformados detuvieron al hombre, quien no pudo acreditar la procedencia del efectivo y habría incurrido en contradicciones al ser cuestionado por los agentes.

El sospechoso, junto con el dinero recuperado, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.