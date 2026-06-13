¿Te robaron el celular en el Fan Fest del  Zócalo? FGJ CDMX busca a dueños para entregárselos

La Fiscalía capitalina recurrió a las redes sociales para intentar devolver a sus propietarios una veintena de teléfonos celulares asegurados durante una investigación por robo en las inmediaciones del Zócalo capitalino, uno de los principales puntos de concentración de aficionados durante las actividades del Mundial 2026.

A través de su cuenta oficial en X, la FGJCDMX difundió fotografías de 23 equipos telefónicos recuperados por agentes de la Policía de Investigación y lanzó un llamado a las personas que hayan sido víctimas de robo para que revisen las imágenes e identifiquen sus dispositivos.

El robo fue en el Fan Fest del Centro histórico

Cien mil personas disfrutaron del Fan Fest. Especial

La publicación surge en medio de las denuncias por robos de celulares registradas durante los eventos masivos organizados en el Centro Histórico, particularmente en el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo y en las celebraciones relacionadas con el arranque de la Copa del Mundo.

sdfg Foto: @c4jimenez

Apenas en los primeros días de actividades, autoridades capitalinas reportaron la detención de presuntos responsables de sustraer teléfonos móviles entre las multitudes que acudieron al Zócalo.

¿Dónde debes ir a recogerlo?

Una de las capturas ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza e Isabel la Católica Foto: SSC

La dependencia informó que quienes reconozcan alguno de los equipos podrán acudir a la Coordinación Territorial 2, ubicada en Juan Aldama 57, esquina Mina, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, para iniciar el trámite de recuperación del aparato.

“Si identificas tu dispositivo en la imagen, puedes acudir a la Coordinación 2, ubicada en: Juan Aldama 57, esquina Mina, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc”, se lee en la publicación.

Para acreditar la propiedad del teléfono será necesario presentar una identificación oficial y algún documento o medio de prueba, como factura, comprobante de compra o información que permita desbloquear el dispositivo.

“Durante el Mundial, #FiscalíaContigo”, concluye el mensaje en la red social X.