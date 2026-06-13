Procesan a involucrados en multihomicidio cometido el Día de las Madres

Tres hombres fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de varias personas, hecho ocurrido el 10 de mayo en la colonia Reforma Política, de la alcaldía Iztapalapa, dichos sujetos también enfrentan proceso por otros delitos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que los procesados son José “N”, Johan “N” y Eder “N”, quienes habrían disparado a un grupo de personas que convivían en un domicilio, como consecuencia de la agresión cuatro personas perdieron la vida y ocho resultaron heridas.

De acuerdo con la investigación, el 10 de mayo de 2026 los imputados arribaron en un vehículo y una motocicleta a un inmueble ubicado en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, donde se desarrollaba una convivencia familiar y habrían realizado disparos de arma de fuego contra las personas que se encontraban en el lugar”.

Entre las personas que perdieron la vida en el lugar están dos adolescentes, nueve más fueron trasladadas a varios hospitales para ser atendidos de sus heridas; sin embargo, una de ellas falleció por la gravedad de las lesiones.

Seguridad en Iztapalapa Especial

SSC consigue detención

Con motivo de la agresión, se notificó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes patrullaban la zona y encontraron un día después uno de los vehículos involucrados en el ataque, además de conseguir la detención de Eder “N” y José “N” en posesión de narcóticos, en el caso de Johan “N”, fue detenido ese mismo día por delitos contra la salud.

Derivado de estas detenciones, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como por cohecho, por lo que permanecieron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva”.

Las investigaciones de la fiscalía capitalina continuaron para poder esclarecer los hechos, para lo que recabaron testimonios, además de reconocimientos para poder establecer la participación de los tres individuos.

Fue así como se pudieron conseguir las órdenes de aprehensión, las cuales fueron ejecutadas el 8 de junio de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En la audiencia celebrada el 12 de junio, la fiscalía formuló imputación y presentó elementos de prueba con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de los tres imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa; además, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria”.

Finalmente, la fiscalía capitalina afirmó que continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento integral de los hechos, así como del proceso penal correspondiente, en favor de las víctimas directas e indirectas.