La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó este 25 de noviembre en la Gaceta Oficial local el decreto de expropiación del inmueble de calle López número 27, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

El predio abarca 836 metros cuadrados y pasa a favor del Instituto de Vivienda (Invi) para impulsar un proyecto de vivienda de interés social y popular.

La resolución atiende la petición de quienes habitan el conjunto, identificada en el expediente XP/17/2026 y con levantamiento topográfico CU-1949 de febrero de 2023, ante las condiciones de deterioro y riesgo estructural detectadas.

Con esta acción, el gobierno capitalino busca sustituir el inmueble por espacios habitacionales seguros, brindar certeza jurídica a los ocupantes y a otras personas beneficiarias de programas de vivienda.

Dentro del trámite administrativo, el Comité del Patrimonio Inmobiliario dictaminó la procedencia del proceso el 2 de agosto de 2023 y la Secretaría de Gobierno emitió la declaratoria de utilidad pública el 9 de junio de 2026.

Tras publicarse el 21 y el 28 de octubre de 2026 en la Gaceta Oficial, corrió el periodo de quince días hábiles del 29 de octubre al 19 de noviembre sin que se registraran recursos para objetar la medida.

El decreto establece que el pago de la indemnización constitucional correrá a cargo del Invi hacia la persona propietaria que resulte afectada, previa acreditación de su interés jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

El monto de dicha compensación se determinará conforme al avalúo que emita la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, mientras que la notificación personal se hará al titular registral o, de ignorarse su domicilio, mediante una segunda publicación en la Gaceta Oficial.

El ordenamiento, suscrito el 24 de noviembre de 2026 por Clara Brugada Molina, el secretario de Gobierno César Cravioto Romero y la consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, dispone que el Invi asuma la posesión física y administrativa inmediata del inmueble al día siguiente de su publicación y ordena inscribir el decreto en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.