Explosiones por acumulación de gas en CDMX dejan varios heridos

Dos explosiones provocadas por acumulación de gas, en distintos puntos de la Ciudad de México, dejaron un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas una que permanece en estado de salud reservado, además de daños materiales en viviendas, informaron autoridades capitalinas.

El incidente de mayor impacto ocurrió en la colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, donde antes de las 19:00 horas una deflagración al interior de una vivienda de dos niveles causó severos daños estructurales y dejó tres personas heridas.

La emergencia se registró sobre la calle Quintana Roo, una de las víctimas fue trasladada al Hospital Rubén Leñero, donde hasta el momento su estado de salud se reporta como reservado.

En el exterior del inmueble se encontraban dos camionetas cargadas con varios cilindros de gas de 20 y 30 kilogramos, por lo que cuerpos de emergencia implementaron maniobras preventivas en la zona.

Atendimos una deflagración por acumulación de gas en una casa ubicada en la colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero. Al momento informó que derivado del incidente se reportan daños en la vivienda y tres personas lesionadas”, informó director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

Horas antes, equipos de emergencia atendieron otra explosión ocasionada por fuga de gas en un calentador al interior de un departamento en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que dos mujeres adultas resultaron con quemaduras y fueron trasladadas a un hospital cercano, para recibir atención médica.

Además, una persona fue evacuada de manera preventiva “sin daños colaterales” precisó la dependencia.

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