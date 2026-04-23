Promueven “Lectura en las Alturas” durante viajes en el Cablebús

Con la consigna “Tómalo, léelo y devuélvelo”, en el marco del Día Internacional del Libro, este 24 de abril autoridades capitalinas pusieron en marcha el programa “Lectura en las Alturas”, con el que se repartirán ejemplares en el Sistema Cablebús, para fomentar la lectura entre los usuarios.

El programa arrancó en la Línea 2 del Cablebús, que va de Constitución de 1917 a Santa Martha, en Iztapalapa.

La meta es extender el programa a las líneas 1 y 3 del teleférico que actualmente operan en la ciudad, para “hacer que llegue a otros sistemas de transporte”, dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada, a encabezar el arranque del programa en la estación terminal Constitución de 1917.

Está primera antología cuenta con 30 mil ejemplares de obras de autores de la literatura universal y de creadores nacionales como Elena Poniatowska, Nelly Campobello y Paco Ignacio Taibo II, entre otros.

Foto: Especial

Sucesor de “Para leer de boleto en el Metro"

Para su reparto, se colocarán stands con libros en los accesos de las estaciones y “podrán tomarlo, leerlo y devolverlo, como dice el programa”, explicó Brugada ante decena de vecinos de la zona.

Cuando nos toque bajar, nos regresamos al librero y devolverlo, para que otros también tengan la oportunidad de entrar a los libros y a las lecturas”, agregó.

Lectura en Las Alturas retoma el programa habilitado en administraciones pasadas denominado “Para leer de boleto en el Metro", que fomentaba la lectura en el Metro, ofreciendo antologías gratuitas, como relatos, cuentos y poesía de autores clásicos, para leer durante el trayecto, bajo el lema "Tómalo, léelo y devuélvelo".

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Qué mejor que echar andar programas que fueron exitosos en otros espacios de transporte público”, enfatizó Brugada, antes de abordar una cabina del Cablebús, para continuar con la entrega de ejemplares.

En “Lectura en las alturas” participan la Secretaría de Cultura capitalina, el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Brigada para Leer de Libertad.

Grandes tirajes

Su coordinadora y fundadora, Paloma Saiz, dijo que la estrategia ha tenido éxito y que, “a pesar de quienes apostaba por que no sobreviviría”, se le está dando continuidad con “Lectura en las alturas”.

Cuando arrancó el programa decían que no iban a leer, pero fue todo un éxito y ese programa duró muchos años. Hicimos 10 antologías de 250 mil ejemplares cada una”, afirmó.

Con la actual estrategia se editarán “tres o cuatro antologías al año”, con 30 mil ejemplares cada una.

Los usuarios del Cablebús podrán hacer uso del servicio de lectura gratuita, a partir de las ocho de la mañana y hasta las nueve de la noche los siete días de la semana.

“Recuerden leer y devolver”, expresó Clara Brugada a los usuarios a quienes regaló ejemplares de la actual edición, para conmemorar el Día del Libro.

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